Mario Frack, 25 años al frente de la "fábrica de millonarios"

En diálogo con Tiempo de San Juan, Mario recuerda que comenzó con la quiniela a raíz de una mala situación económica que atravesó. "Tenía que hacer un negocio nuevo y me incliné por este rubro, me gustaba el negocio del juego de azar; no el juego de azar en sí, yo he jugado pero no continuamente", cuenta.

A lo largo de los años fue acompañado en el comercio por su hijo Gastón, pero cuando él se independizó con la venta de automotores una de sus hijas, Cintia, fue quien continuó ayudándolo. Incluso abrieron otra agencia, "Frack 2" cerca de la primera. "Nos damos una mano entre los dos", dice. Es así que en la mañana y en la tarde, si uno llega hasta el local ubicado en calle Mendoza pasando Calvento, allí está él junto a Alejandra, que trabaja a la par.

Gente entrando y saliendo continuamente, haciendo sus jugadas, chequeando si ganaron algo, o en duda por algún número prueban los juegos que están desplegados por todo el salón para ver "a qué número le apuestan".

ce0da16b-aada-47d4-9521-9153872a87ec.jpg

TSJ - ¿Por qué dicen que su agencia es una "fábrica de millonarios?

MF- "Cuando empecé con los juegos vendí muchos premios de quiniela en ese momento, que era lo más tradicional. Un día me dijo un cliente ´esta es la fábrica de millonarios´, por los premios que estaba pagando y de ahí quedó".

Mario cuenta que mucha gente se acerca a jugar con la esperanza de ganar algo de dinero, e incluso hay clientes fijos de muchos años y "de paso". En eso recuerda que por ejemplo hay una mujer que viene de Carpintería todos los viernes y juega al Quini 6. También se acercan muchos clientes de Rivadavia, Santa Lucía y Pocito.

2b3cec93-0a7f-4d7e-a096-868a0ed0e0a4.jpg

La crisis económica golpea el bolsillo de las personas, que comienzan a privarse de muchas cosas y cambian costumbres. Y lo mismo ocurre con los juegos de azar. "La gente sigue jugando; pero antes jugaban Quini 6, Loto, Brinco, Telekino, todos los juegos. Hoy se inclinan a lo mejor por uno porque el bolsillo no alcanza, es decir o juegan a la Quiniela, o juegan al Quini 6, o al Loto o al Telekino; por una cuestión económica", explica el corredor.

Llevando 25 años en el rubro, muchos afortunados salieron de allí. Mario cuenta que "vendí dos Quini 6 que tuvieron premios grandes y otros tuvieron sus premios, no con pozos tan grandes; no llevo una cuenta de cuántos fueron, pero fueron muchos".

Sin ir más lejos este 21 de septiembre un apostador se volvió millonario jugando en su agencia. "Esta persona jugó en el Loto los números 1 14 15 21 25 28, de esos 5 fueron acertados pero hasta que no tenga la boleta del cliente no puedo saber cuáles. Además apostó el 0 y el 6 en el Jack, sacando más dinero aún. Por eso, entre los 2 Jack y los 5 números acertados sacó $20.664.000", explicó en ese momento Frack.

b9ca8517-b55b-46f2-a393-6efc0af77c28.jpg

Estando con su agencia en el mismo lugar hace tantos años, el piloto explica que nada hubiera sido posible sin el "aguante" de su familia: su mujer, Claudia y sus tres hijos: Cintia, Gabriela y Gastón. El local sobrevivió crisis, pandemia de COVID-19, pero siempre se sobrepuso y continuó con este rubro. "No es un mal negocio económico, me da un buen beneficio propio, y es fácil de llevar; me gusta atender al público, conversar y de paso hacer mi negocio", expresa.

"Atendemos siempre con buena onda, mi hija, Alejandra, y todo el personal que siempre he tenido en la agencia. La buena onda siempre ha sido un granito que hemos puedo para con la gente".

b5f5dc62-cb4b-4e1a-a07b-6dbfb9eb8a32.jpg

Entre los cartones de Telekino, papeles, números y juegos que caracterizan el salón, las motos y un sinfín de premios forman parte de la ornamentación. Sin ir más lejos su escritorio detrás de mostrador le recuerda sus años sobre ruedas.

7ecfea90-5388-4f29-a460-9da86288bd50.jpg

4da049f7-0eb2-4f08-95c8-b24562f8e23f.jpg

TSJ- ¿Pudo combinar el motociclismo con la quiniela?

MF- "En muchas ocasiones. Corrí un campeonato en Chile en el año 2010; anteriormente había hecho algunas carreras. Lo que pasa es que estuve inactivo mucho tiempo justamente por la parte laboral porque estaba acá en la agencia, pero después con la ayuda de mi hijo e hija he podido alternar el negocio con el deporte. He corrido también en el país; corrí todo un año homenajeando a mi amigo "Peringo" Cerdera y ahora hago carreras de mountainbike de vez en cuando; pero gracias a la ayuda de mi hija que se queda acá. Se pueden alternar las dos pasiones porque la agencia está organizada y bien llevada". Sus nietos han heredado la pasión por el bicicross y las motos, cuenta entre risas.

81b9be9d-8402-4e4f-a970-2812263bff79.jpg

EL PING PONG QUE MUCHOS SE PREGUNTAN

- ¿Cuáles son las cábalas más comunes?

-Hay mucha gente que sigue un número en particular. Otras personas que cuando van llegando a la agencia mira el número de patente de un vehículo y lo juega por cábala, o el mismo número que en una o varias ocasiones salió. También cuando se compran un auto o moto, toman el número de patente.

- ¿Hay algún secreto para ganar un premio en la quiniela?

- No hay un secreto para jugar y ganar, realmente en los años que llevo de juego he podido comprobar eso.

- ¿Hay algún número que salga más que otro o seguido?

- Hay momentos que en la quiniela se da, por ahí, rachas en que un número sale hasta 4 veces seguidas; y de ahí el malestar de la gente porque lo jugó dos días atrás, entonces no lo juegan y vuelve a salir. Como dice un periodista, ´capricho de las bolillas´, te puede salir el mismo número una semana entera. Son bolillitas todas iguales, redondas, no tiene lógica en ese sentido.