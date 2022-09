El arte de un joven rawsino asesinado que se volvió el logo de una Feria Provincial

Ismael Elías era el 3° de 7 hermanos. Vivía con sus padres, Ronald Cajas y Eugenia Bravo, en el barrio Las Garzas desde el año 2000. Era la madrugada del 4 de junio de 2017 cuando estaba con su amigo de la infancia, esperando que pasara un micro luego de haber salido a bailar. Sentados en el cordón de la vereda fueron sorprendidos por Odorcic, quien trató de robarle el celular al amigo de Ismael. Él trató de evitar el robo y defender a quien había estado a su lado por años, y tratando atrapar al ladrón para evitar que escapara hasta que llegara la policía, recibió tres cuchillazos que le terminaron costando la vida. El joven rawsino murió en el lugar.

con mama.jpg

ISMAEL Y SU MAMÁ

Ronald recuerda a su hijo. Aún llora al hablar de esos momentos y del dolor que aún persiste con los años. "En la parte psicológica se le llama duelo, uno a diario trata de vivir, aprender de los hechos diarios y tratar de ayudar, no se trata de enseñar ni aconsejar a nadie, uno va cambiando con los años. Pero uno sigue por las actitudes que ha dejado Ismael, su forma de ser, de pensar, las transmitió a nosotros; y tratamos de ser buenas personas para no ensuciar el acto tan noble que él tuvo", dice.

con papa.jpg

ISMAEL Y SU PAPÁ

"El día que fallece mi hijo es un 4 de junio de 2017, ese día se celebraba Pentecostés (el descenso del Espíritu Santo)", recuerda Ronald destacando "la conexión que Ismael tenía con la religión" y lo ocurrido ese día.

Y en la entrevista destaca un pasaje de la Biblia: "Juan 15:13-17 que dice "No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos"".

Nunca pudo hablar con el asesino de su hijo, preguntarle por qué lo hizo, y aún atravesando el dolor más grande de perder a Ismael, trata de perdonarlo y no tiene resentimientos. "Desde el primer momento dijimos que no íbamos a tener ninguna actitud de venganza ni hacerle nada a Brian porque no es bueno. Uno no debe transmitir odio, puede sentir bronca pero no significa que tengas que sacarlo; es muy dañino. ¿Por qué yo iba a hacer algo contra ese niño (por Brian)?, tal vez hay veces que debe desear estar muerto", reflexiona entre lágrimas.

Ismael Cajas asesinado en rawson

En su familia describen a Ismael como "una persona tímida, de perfil bajo" y su madre, abocada a la enseñanza, educación y crianza de sus hijos, lo inscribió en la Escuela Polivalente de Arte. "Hacía dibujos, pinturas, a él le gustaba hacer bosquejos de personas, le llamaba la atención los gestos", dice Ronald.

Luego continuó sus estudios en la Escuela Diego Salinas y se recibió. Las autoridades consideraban a Ismael como "el artista de la escuela" y un talento para los dibujos que todos admiraban. "Cada vez que había que hacer algo referente al arte lo llamaban a él, siempre trabajando con compañeros, nunca lo hacía individual porque le gustaba ser participativo", dice Ronald.

Cuando tenía 16 años, COPRETI (Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil) que depende de la Subsecretaría de Trabajo organizaba un concurso en donde por medio de un dibujo debían expresar una reflexión sobre la problemática del trabajo infantil. Este dibujo, cuya idea charló con su mamá y compañeros, terminó siendo el ganador. Representa cómo a través del estudio uno "puede lograr una buena salida", explica. Tanta era la humildad de Ismael que el premio, una computadora, la donó al establecimiento educativo pese a que él no tenía.

En este video Ronald nos cuenta cómo se creó el dibujo y lo que representa.

Dibujo Ismael Cajas asesinado en rawson

EL ARTE DE ISMAEL, LOGO DE LA 14° FERIA PROVINCIAL DE LA CULTURA Y EL LIBRO

Ronald siempre tuvo la idea de ver ese dibujo como un mural en el lugar en el que Ismael perdió la vida y charló con el intendente de Rawson Rubén García. Pero la sorpresa llegó cuando se abrió la convocatoria para que las personas presentaran un logo que identificara la nueva edición de la mencionada feria. Este dibujo concursó mediante una votación en las redes y fue el elegido, "en un día tuvo 150 votos", explica Ronald.

Ahora, las personas que asistan al Complejo La Superiora, entre el 12 y el 16 de octubre, para disfrutar de la feria cultural observarán en gran tamaño el arte del joven rawsino.

doble.jpg

EL MISMO DIBUJO, UN MURAL

En los próximos días, la misma imagen quedará plasmada en un gran mural que estará en el lugar que Ismael falleció, Avenida España y República del Líbano. Según explicó el intendente rawsino Rubén García, el mural será realizado con personal del Área Creativa de la Secretaría de Turismo y Cultura del Municipio, que va creando cultura urbana y embellece las paredes del departamento, plazas, y diferentes espacios.

"El orgullo más grande que vos podés sentir es que a tu hijo lo reconozcan de esa forma, tan humilde. Él hizo algo sin pensar en lograr nada a cambio. Ver todo lo que mi hijo hizo, las cosas tan bonitas...", dice Ronald.

MÁS TALENTO DE ISMAEL

Para participar de un concurso, el joven rawsino dibujó cómo sería Domingo Faustino Sarmiento en la actualidad. Jean y celular en mano, este arte es uno de los que atesora la familia entre tantos recuerdos.

SARMIENTO.jpg

"FUE MUY EMOTIVO"

En diálogo con Tiempo de San Juan el intendente Rubén García se refirió al encuentro que tuvo con Ronald cuando se enteró que este dibujo sería el logo de la 14° Feria Provincial de la Cultura y el Libro.

"Realmente creo que lo que hizo su hijo fue un acto humanitario; un chico que salió a defender a su amigo y lo matan por eso; todos tenemos que tener una parte de altruismo como la que él tuvo. Por suerte fue elegido este logo y es algo muy emotivo. Son momentos indescriptibles, es reconocer la actitud del hijo de Ronald de alguna manera", manifestó.