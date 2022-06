Ballet Sembrando Ilusiones: el equipo inclusivo que le cambia la vida a personas con discapacidad

Miércoles, 18 horas. En un SUM de la Feria Municipal del Abasto, sobre calle 25 de Mayo aparecen en vehículos o caminando, los jóvenes y adultos que tienen diferentes discapacidades, o acompañados por sus padres, y empiezan a ingresar al salón.

Adentro ya se escuchan risas, gritos de alegría, abrazos y pedidos de orden por parte de la directora María Elisa Robles; y de su gran equipo que hace posible estas horas: Yamila Ubila y Fany Castro, auxiliares; y los profesores Mariana Robles, Darío González, Hugo Pujado y Gabriela González.

54dfc4a6-b691-4a02-b161-dacd28ee685f.jpg

Mientras las chicas comienzan a ponerse su pollera para practicar folklore y ellos toman los pañuelos celestes o blancos, María Elisa y los grandes profesionales cuentan a Tiempo de San Juan de qué se trata el ballet estable de la Municipalidad de la Capital. “Nuestro eje principal es el folklore. Pero además tienen actividades recreativas como salidas sociales o festejos de cumpleaños; hacen gimnasia, ritmo urbano, expresión corporal y todo lo que es la parte artística. Es un encuentro para jóvenes y adultos, personas con discapacidad, y en eso trabajamos mucho la integración, independencia, amistad y compañerismo”, explicó María Elisa.

Además de la directora, los profesores y auxiliares son quienes se ponen al hombro la evolución constante de los alumnos. Los ayudan a hablar, a expresarse, a bailar, a relacionarse, a ser felices y sobre todo a sentir que son iguales que todas las demás personas que los rodean, sin sufrir la discriminación.

35cbe283-c771-454d-a1d2-708c1acf70ba.jpg

A diario les toca transitar que uno de los integrantes del ballet esté mal anímicamente, convulsione, sufra una crisis o aparezcan problemas personales. Pero estos pequeños y grandes ángeles se unen para afrontar toda situación como equipo, para ayudar a los demás.

En el siguiente vídeo la directora cuenta cuáles son los requisitos para que se sumen al ballet, que actualmente integran 50 vecinos de Capital. “Es muy importante ver en cada joven las ganas de avanzar, superarse, de ser alguien”, explica María Elisa. También compartieron sus experiencias auxiliares y profesores.

Ballet Sembrando Ilusiones: hablan los integrantes del equipo que cumple los sueños

“ACÁ SE PUEDE SER FELIZ”… EN PRIMERA PERSONA

Daniela Belén Navas, de 30 años, hace cinco meses se integró al equipo; y Sandra Maconi, de 41, es una de las más antiguas del ballet.

Daniela recuerda con Tiempo de San Juan que cuando empezó fue en la Plaza de la Jorobita, donde “íbamos a bailar, compartíamos picnic, galletitas”. Lo que más le gusta es “actuar y lucirme, bailar mucho, poner fuerza para el folklore”. Mientras la cámara graba sus palabras, a lo lejos, en una silla y en silencio, está su mamá. La joven invita a que las personas con discapacidad se sumen porque “acá se puede ser feliz”.

Sandra en julio cumplirá 15 años formando parte de este ballet. Cuenta que “es feliz” ; que conoció muchos lugares y que cuando llegan personas nuevas ella los espera “con las manos abiertas”. Sin rodeos, habló de la discriminación que sufrió y hasta se animó a dar un mensaje.

Mirá los testimonios de Daniela y Sandra en este video:

Ballet Sembrando Ilusiones: los testimonios de dos integrantes

ESTE INCREÍBLE GRUPO HUMANO SE PREPARA PARA…

• El 12 de agosto viajarán a Córdoba con todos los chicos para ser parte del encuentro internacional “Desafiarse”, donde representarán a la provincia. Del encuentro forman parte artistas con discapacidades diferentes y este será el sexto año que San Juan se suma a través del ballet.

• El 29 de julio el ballet saldrá a escena en el Cine Teatro Municipal con la obra “Coco”. ¡Hay mucha expectativa!

932fbb98-8fb8-45af-8908-bf32a8e53a07.jpg

LA SUBDIRECCIÓN DE DISCAPACIDAD, EL MOTOR DE LA AYUDA SOLIDARIA EN CAPITAL

Marcela Carranza es quien está al frente de la repartición. Junto a ella está la psicóloga Candela Pastore; y Cintia Tapia y Patricia Segovia, trabajadoras sociales. Todas tienen la tarea diaria de asistir a los vecinos de Capital que se acercan al edificio con muchas dudas sobre trámites y gestiones que deben hacer para tener una mejor calidad de vida. Pero no todo queda ahí.

Desde el área municipal decidieron darle la continuidad al ballet. "Significó no sólo mantener las clases de folklore si no fomentar la autonomía y la independencia de las personas con discapacidad y su familia", explicó Marcela a Tiempo de San Juan.

SDFSDFSDF.jpg

"Es muy complejo el tema de la discapacidad; no sólo tiene que ver con la accesibilidad, tiene que ver con la empatía de la gente. ¿Qué hace la gente que no tiene, no sabe y no puede?. Falta que todos tiremos para el mismo lado, los buenos resultados son una acción en conjunto, un trabajo en red de familias, personas con discapacidad, el Estado, instituciones; si no, son esfuerzos aislados que de última nunca llegan a buen puerto".

Además del "Ballet Sembrando Ilusiones", desde la Subdirección de Discapacidad llevan adelante otras actividades.

- "Arte para integrarte": una docente trabaja vinculada al equipo y además se realizan actividades en conjunto con el Ballet.

- El próximo martes, en el marco del día de la Concientización sobre el Albinismo por primera vez se realizará en San Juan una actividad destinada a la concientización y sensibilización. Marcela destaca que ellos tienen mucha demanda en cuánto al tema médico: "el CUR, diagnóstico principal les indica baja visión, pero ellos también tienen por ejemplo problemas de piel e incluso llegan a tener cáncer; o además el movimiento involuntario de los ojos. Hemos estado acompañando en el proceso de nuclear a las personas albinas de la provincia", explica.

- Carranza explica que cuando hay una efeméride "tratamos de no quedar en el mero acto, si no generar una acción; poner en acciones concretas qué mejoras puede tener determinado colectivo".

- Cursos de lengua de señas: "el año pasado se dictaron dos de manera virtual, con un grupo reducido destinado al personal municipal sobre todo en las áreas de atención al público y este año hemos comenzado el 3° curso, de manera presencial, destinado al personal municipal, de salud y del Poder Judicial que nos pidieron", explicó la funcionaria.

90feb06d-b158-4b30-9d73-dc6d908c304b.jpg

- Banco de Ayudas Técnicas: se les presta a los vecinos en comodato sillas de ruedas, bastones, muletas, cama ortopédica, bastón candiense y blanco. Sumamos el bastón verde, que lo usan las personas con baja visión. Es un servicio gratuito, la persona tiene que acreditar quién es el usuario de la ayuda técnica, y después se hace un control dependiendo el caso semestral o anual para ver que el elemento ortopédico esté en condiciones.

- Traslado a instituciones escolares de niños con discapacidad, que van a una escuela de educación especial, tanto en el turno de la mañana ocmo de la tarde. "Este servicio es muy demandado", dijo Carranza.

- Capacitaciones permanentes del personal de la repartición y público en general.

- Participación de la audiencia pública para la reforma de la Ley de Discapacidad. "Partamos de que acá no hay neurólogos, cuando uno necesita un turno te lo dan para dentro de un mes y eso es un gran problema", reflexiona Carranza.

- Oblea de discapacidad para estacionamiento: "se simplificó bastante. Uno se acerca por el Municipio con las copias de DNI de la persona con discapacidad y si es menor; con la copia del tutor, padre o madre; debe llenar un formulario y nada más. Hace un circuito interno y lo retiran en el ECO; no hace falta ir a EMICAR. Incluso pedimos que el formulario tuviera letra accesible, que la magnificaran", detalló Marcela.

d79681eb-8011-4b9e-a124-9e3b10b5938f.jpg

Para formar parte de increíble espacio de integración podés acercarte por la Subdirección de Discapacidad del Municipio de la Capital, ubicada en calle Mitre 646 Este (Planta Baja); o contactarte por medio de las redes sociales.

9074748c-8311-4eff-938b-af2a530fc968.jpg

7fe9aed5-83e2-4ff8-a305-b73928cfa492.jpg