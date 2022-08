Quién es el chofer de colectivo sanjuanino que se viralizó por su festejo del Día del Niño

Cuando llegó el momento de pensar sobre un título universitario o una carrera, Pablo comenzó a estudiar Educación Física, y fue en ese entonces que comenzó a vincularse con la recreación: “iba a eventos infantiles y de ahí viene la locura del payaso”, dice.

IMG_0948.jpg

No se recibió, si no que siguió los pasos de su padre: ser chofer de colectivo. Ya lleva 5 años trabajando en la Empresa La Marina y recorre las calles sanjuaninas llevando pasajeros en el interno 134 línea 123 de la Red Tulum.

“El trabajo viene porque mi papá, Jorge, era chofer de colectivo. Empezó trabajando en la Nueva Sarmiento, cuando se fundió lo enviaron a El Triunfo, y ya se jubiló”, dice Pablo. “El trabajo viene porque mi papá, Jorge, era chofer de colectivo. Empezó trabajando en la Nueva Sarmiento, cuando se fundió lo enviaron a El Triunfo, y ya se jubiló”, dice Pablo.

si si si.jpg

El día del niño, domingo, él tenía franco; entonces se le ocurrió una particular forma de festejar esa fecha mientras trabajaba. En la mañana compró las cosas que le faltaban para llevar adelante su plan y cargó en un bolso la peluca de payaso, globos, maquillaje y se fue a trabajar. “Me fui un rato antes de comenzar el turno; el coche salía a las 16:30 de la empresa, me tenía que ir al paradero así que con el micro antes de empezar el recorrido me puse a adornarlo con los globos”, dice.

“Pedí permiso porque no sabía si podía ir vestido de payaso, manejaba un colectivo; pero después me felicitaron, se sorprendían también. A mi mujer e hija les encantó, se pusieron felices. A la gente que se subía al colectivo primero les llamaba la atención los globos y después recién miraban al chofer que estaba vestido de payaso, y también se sorprendían. Los pasajeros me decían que qué buena idea, que fue muy lindo. Yo no me esperaba que fuera tanta la repercusión”, contó Pablo.

IMG_0932.jpg

En tiempos de tecnología, y sobre todo redes sociales, su historia se viralizó en un abrir y cerrar de ojos. Un posteo que comenzó a hacer compartido, likeado y super comentado llegó a compartirse en muchos lugares de la provincia. Y la noticia salió de San Juan. En las imágenes se observa a Pablo adentro de su colectivo, vestido de payaso y sonriente, y todo adornado con globos.

“No soy muy de las redes sociales, no tengo. Así que cada vez que publicaban algo mis compañeros o familia, me mandaban captura de Facebook, de Instagram. Me sorprendió. No pensé que se viralizaría tanto. Me dijeron, incluso, que la nota hasta salió en Tucumán”; cuenta entre risas Pablo.

IMG_0943.jpg

Pablo explica que siendo chofer es la primera vez que se le ocurre hacer algo así para el Día del Niño, pero siempre estuvo vinculado a la solidaridad y los más pequeños: “cuando era estudiante de Educación Física varias veces me disfracé; y cuando ya dejé la carrera llevaba juguetes a San Expedito, merenderos; juntaba juguetes y lo demás lo compraba”, dice.

Felicitado hasta por sus propios vecinos por su “loca y linda” idea para los más pequeños, Pablo va por más. Consultado sobre si volvería a hacer algo así manejando su colectivo, reflexionó que “me gusta la idea de hacer un día diferente; tanto para mí como para la otra gente; así que probablemente lo haga de nuevo en una fecha especial”.

Mirá las fotos que se hicieron virales en Facebook. De esta forma celebró con los más pequeños cuando trabajaba.

1.jpg

2.jpg