Marcelo Ormeño, el talento tras el merecido cuadro al admirado e inolvidable Mario Pérez

“Pintar este cuadro en homenaje a Mario Pérez representó para mí mucha responsabilidad, por un lado por la figura que significa Mario y el respeto hacia su familia, amigos y allegados. Fue una responsabilidad que llevó horas de trabajo y gracias a Dios tuvo el impacto que tenía de tener. Y a nivel personal fue un gran orgullo pintar una obra con el estilo de Mario y hacer su figura. Como artista me llenó mucho el corazón porque nosotros desde muy jóvenes escuchamos las proezas de Mario y siempre fue nuestro ícono como artista sanjuanino y nuestro orgullo. Para mí fue un gran honor hacer una obra de Mario”, comentó Marcelo.

Abriendo un abrir un poco más el espectro de lo que uno se encuentra en el Complejo La Superiora, el artista dijo: “Nuestro gran objetivo es imponer el nombre de Mario Pérez, nuestro gran artista. Inaugurar una sala con su nombre era una forma de reconocer su carrera, por su devoción al arte y por lo bien parado que dejó a San Juan a nivel mundial. Gracias a él el arte sanjuanino llegó a las grandes galerías”.

Mario Pérez, un gran maestro

Valiéndose de su memoria, Ormeño repasó el vínculo que vivió en primera persona con Mario Pérez: “Yo lo conozco cuando tenía unos 22 años a través de Hugo Flores, que fue amigo suyo desde su juventud. Tuve la suerte de que me recibiera en su atelier y ahí conocí a alguien muy sabio. Me mostró su proceso artístico, pero lo que más rescato de él fueron los consejos que me brindó, yo recién estaba empezando en esto. Era una persona muy humilde y me animó mucho a seguir desarrollando mi técnica dentro del mundo artístico”.

“Nuestro vínculo fue principalmente artístico. Él era un gran maestro del óleo y también de las acuarelas y me brindó muchos consejos. También nos cruzamos en eventos artísticos y en un momento compartimos alguna actividad en el mural que hay emplazado en Av. España y República Del Líbano, junto al enorme monumento que hizo Mario sobre el Cruce de los Andes. Siempre fue un gusto cruzarse con él porque se podía charlar de proyectos e ideas ”, añadió el coordinador del Área Creativa de Rawson.

Buscando llevar la charla a su obra en sí, Marcelo aprovechó el momento para integrar también el proceso previo que tuvieron que realizar para concretar la muestra: “El proyecto se lo presentamos primero a Patricia Gimeno, nuestra directora de Cultura, y después hubo una reunión Sebastián Chirino, secretario de Gobierno, y el intendente Carlos Munisaga, quien terminaron de dar el Ok. Ahí empezó la convocatoria de artistas, la cual estuvo a cargo de Esteban Cabañas”.

“Se decidió que cada uno de mis compañeros y compañeras participantes tenían que hacer dos obras y a mí me tocó, dentro de esas dos obras, hacer el retrato de Mario. Es un óleo y está basada en una foto de Mario. Yo le pude incluir un par de elementos que son muy representativas de obras de él. Además mis compañeros también hicieron de sus obras y cada uno le metió su estilo personal, pero siempre respetando el estilo de Mario”.