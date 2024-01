"Mami, encontré un trabajito": la última frase de la joven que murió atropellada en Ruta 40

En diálogo con Telesol Noticias, la mujer expresó que vive una situación muy dolorosa y difícil. “Trato de sacar fuerzas de donde no hay, me quitaron mis ilusiones, me quitaron a mi hija que era un sostén. Todavía no caigo, no logro entender. Mi hija salió bien de acá, iba a su abuela, pero nunca llegó”, contó.