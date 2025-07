Luna Buena: un compendio de historias huaqueñas que sueñan con la eternidad

WhatsApp Image 2025-07-17 at 21.49.39

“Yo soy un intruso en esto de la escritura. Soy jubilado docente y puede decirse que soy un lector empedernido, pero siempre pensé que había muchas para escribir sobre Huaco. Hay cosas que uno ha vivido y que se van perdiendo si no se guardan, hechos que han marcado cambios sociales y culturales. También me parecía una obligación hablar un poco de las costumbres que había, de los personajes que formaron parte de esa realidad huaqueña del pasado”, comentó Guillermo antes de resaltar la importancia de Eusebio de Jesús Dojorti: “Para poder hablar de Huaco antes hay que hablar de Buenaventura Luna porque él le dio vida a Huaco con su obra”.

A modo de ejemplo, Andrada, que lleva más de 40 años viviendo en la capital sanjuanina, expuso: “No sé cuantas personas saben actualmente que en Huaco llegaron a ver hasta 3 o 4 bodegas, alguna con sus propios viñedos. Después vino la construcción del dique, la contaminación, la sequía y los respectivos cambios que provocaron en Huaco y los pueblos cercanos".

Dos años más o menos es el tiempo que este ex profesor de Psicología invirtió para armar este compendio de pasajes y paisajes de la tierra de Don Buena. “La idea no es ganar dinero con este libro, sino poner en valor todo lo vivido y que lo puedan conocer las nuevas generaciones. Desde que lo presenté, por suerte, he tenido muy buena devoluciones de la gente. Me comentan que muchos de los que lo han leído se emocionan al recordar momentos que ellos también han vivido o se sorprender al enterarse de cosas que nunca pensaron que podría haber sucedido en Huaco”, completó Andrada, quien avisó que en su plan de ruta de escritor está previsto seguir rescatando historias de otros rincones de su querido Jáchal.