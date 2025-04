Los secretos de Michelle, la bailarina y modelo sanjuanina que busca ser Miss Universo Argentina

"Más allá de ganar, mi principal objetivo es generar visibilidad y crear redes de contacto que me permitan seguir trabajando en mi proyecto social y abrirme camino en el mundo artístico y de la comunicación. Creo que estos espacios, bien aprovechados, pueden convertirse en plataformas de transformación real", afirma Michelle Ávila , que es la representante de San Juan en la edición de Miss Universo Argentina 2025 y ya sueña con portar esa emblemática corona internacional.

Michelle nació hace 21 años en San Juan, cursó sus estudios en el Colegio Bilingüe Saint Paul, donde además de formarse académicamente, también pudo desarrollar su lado artístico. Se formó como bailarina clásica y contemporánea en el instituto de danzas Studio Uno, donde sigue con su capacitación. Además, es maquilladora y se desempeña como modelo profesional.

Vive con su familia en Capital, con sus padres y su hermano menor, con quienes dice que tiene un vínculo muy fuerte. "Son mi mayor sostén y motivación para seguir persiguiendo mis sueños con compromiso y sensibilidad", cuenta.

A Michelle siempre le gustó expresarse. "Soy bailarina desde los 3 años, y la danza siempre fue una forma de expresión muy profunda para mí. Me formé con constancia y disciplina, y participé en presentaciones, galas y festivales tanto en San Juan como en otras provincias. Es un arte que me enseñó a conectar con las emociones y a transmitir mensajes sin necesidad de palabras", dice.

A los 18 años comenzó a trabajar como modelo profesional. Desde entonces, participa en desfiles, campañas publicitarias y editoriales de moda para marcas locales, nacionales e internacionales. "Mi perfil es clásico, elegante y artístico, con una fuerte presencia escénica que combina lo visual con lo emocional", se define.

Ambas facetas, la danza y el modelaje, cuenta, le ayudaron a construir una identidad artística sólida, donde el cuerpo y la imagen se convierten en herramientas para contar historias y transmitir belleza con propósito.

"La oportunidad de participar en Miss Universo San Juan llegó en un momento muy especial de mi vida. Sentí que era una forma de integrar todo lo que soy: mi formación artística, mi vocación de servicio y mi deseo de representar con orgullo a mi provincia. Siempre creí que los certámenes de belleza pueden ser una plataforma para visibilizar causas importantes y transmitir mensajes con impacto", sostiene.

"Me animé a postularme porque quiero demostrar que la belleza también puede ser compromiso y sensibilidad. Y porque creo que cada paso en este camino puede abrir puertas, no solo para mí, sino para muchas personas que se sientan identificadas con mi historia", asegura Michelle.

Lo de concursar no es nuevo para ella. "Mi primer certamen fue a los 18 años, representando a Capital en el certamen Señorita Independencia San Juan, en el que tuve el honor de quedar como primera finalista. Fue una experiencia que me abrió las puertas a este mundo y me dio la seguridad para seguir creciendo. Más adelante participé en Miss Cultura Continental Argentina, representando a la provincia de Mendoza, y allí obtuve un título nacional, lo cual fue una enorme alegría y un reconocimiento al trabajo y la dedicación que vengo sosteniendo hace años", recuerda.

Hoy se siente emocionada y orgullosa de su nuevo rol: "estoy representando a mi amada provincia de San Juan rumbo a Miss Universo Argentina, un desafío que asumo con responsabilidad y el deseo de dejar una huella positiva.

Para prepararse para Miss Universo Argentina, está trabajando "de forma integral junto a un equipo profesional especializado en pasarela y oratoria, con una amplia trayectoria en la preparación de misses. Ellos me están ayudando a potenciar mi expresión, seguridad y proyección escénica". La dirige la estilista Andrea Julio.

En cuanto a su imagen, acaba de colocarse extensiones de cabello, "gracias a la maravillosa estilista Rosana Nielson, para lograr una estética más sofisticada y escénica, sin perder mi esencia clásica y elegante", cuenta.

No sólo una cara bonita

La representante sanjuanina cuenta que está profundizando en el contenido de su proyecto social sobre la donación de órganos, uno de los pilares de su participación, que desarrolla con el acompañamiento de la doctora Marcela Gelvez.

"Mi objetivo es ser una voz de cambio, no solo en el mundo de la moda o la belleza, sino también en causas que realmente afectan a las personas, como la donación de órganos y otros temas de salud. Estoy comprometida con seguir trabajando en proyectos que mejoren la vida de los demás, y por eso me siento tan emocionada y motivada para continuar este camino", apunta.

Además, gracias al apoyo del Ministerio de Turismo, y en especial del Subsecretario Juan Castañares, destaca, recibirá una capacitación sobre los atractivos turísticos de San Juan: "podré representar a mi provincia con conocimiento y orgullo, no solo desde lo personal, sino también desde lo cultural y turístico".

Asegura que "hasta ahora, las actividades de Miss Universo Argentina han sido muy enriquecedoras. Hemos tenido instancias virtuales de presentación, entrevistas y capacitaciones previas que nos han permitido comenzar a conocernos entre las candidatas y prepararnos para lo que se viene".

Michelle estará viajando a Buenos Aires en los próximos días para la concentración nacional, donde compartirá una intensa agenda de actividades, ensayos, entrevistas y evaluaciones. Se quedará allí durante toda la semana previa a la gala final, que será el momento clave del certamen.

"Estoy muy entusiasmada y con muchas ganas de vivir esta experiencia al máximo, representando a San Juan con todo el amor y el compromiso que esta oportunidad merece".

Cuando le preguntan cuál es su fuerte como candidata a Miss Universo Argentina, responde que "es la presencia integral que construí a lo largo de los años: una combinación de formación artística, experiencia profesional y conexión emocional".

Además, remarca que "como bailarina y modelo profesional, tengo dominio corporal, proyección escénica y elegancia, cualidades que se reflejan en cada paso, cada gesto y cada presentación. Pero más allá de lo visual, también me preparé en profundidad en oratoria, cultura general y responsabilidad social, lo que me permite comunicar con claridad y propósito".

Michelle asegura que "creo que represento una mujer moderna, empática y preparada, con una visión global pero con raíces bien firmes en mi provincia, San Juan".

Participar en Miss Universo Argentina le genera una mezcla de emoción, orgullo y responsabilidad, cuenta. "Es una experiencia que le permite crecer personal y profesionalmente, y también una oportunidad para representar a San Juan desde lo auténtico y lo profundo", afirma.

Podrán ser contendientes en el concurso pero las representantes de las provincias cultivan amistad y respeto, asegura. "Esta experiencia me dio la alegría de reencontrarme con personas hermosas, como Miss Universo Córdoba, María Eugenia Zatta Pacha, una gran amiga con la que compartí otro certamen en el pasado. Volver a coincidir en este contexto es muy especial, y refuerza el valor humano que también tiene este tipo de concursos", asegura.

Como todo gran desafío, también requiere de contención emocional, por lo que la sanjuanina cuenta con el acompañamiento de su coach ontológica Silvana Reinoso, quien la ayuda a fortalecer su mente y corazón para transitar este camino con más seguridad, equilibrio y confianza, asegura.

Lo que se viene

Si Michelle tiene el honor de ganar Miss Universo Argentina, el camino continúa con una preparación aún más intensa rumbo al certamen internacional: Miss Universo. Esto incluye una agenda completa de entrenamientos en pasarela, oratoria, idiomas, entrevistas, preparación física, estilismo y cultura general, además de la profundización del proyecto social que representa.

También se desarrollan acciones junto a la organización nacional e internacional, viajes, campañas, eventos oficiales y participación en medios. Todo este proceso tiene como objetivo llegar al certamen mundial no solo con una imagen impecable, sino también con una identidad sólida, una causa significativa y una voz preparada para inspirar y representar a toda la Argentina.

"Mi sueño en la vida es poder inspirar y ayudar a otros a través de lo que hago y de lo que soy. Desde chica encontré en el arte una forma de expresarme y conectar con los demás, y con el tiempo descubrí que también quiero usar mi voz y mi experiencia para generar conciencia sobre causas que realmente importan, como la donación de órganos, que toca profundamente a mi familia", sostiene.

"Sueño con seguir creciendo como artista, comunicadora y referente positiva, llevando un mensaje de esperanza, empatía y transformación. Y sobre todo, sueño con construir un camino auténtico, donde pueda mirar atrás y sentir orgullo no solo por lo que logré, sino por cómo lo logré", dice.

Para Michelle, Miss Universo Argentina es mucho más que un certamen. "Es una plataforma única para generar un impacto real, tanto a nivel personal como social. Este viaje me está permitiendo crecer, aprender y conectar con personas increíbles, y estoy profundamente agradecida por cada oportunidad que me brinda. Agradezco profundamente a todos los que me apoyan, a mi familia, mi equipo y a la gente de San Juan. Mi participación en este certamen es un reflejo de su apoyo y de lo que somos como comunidad".

Todo los eventos y la noche final de Miss Universo Argentina se pueden seguir por redes y canales oficiales del certamen. ¡Buena suerte Michelle!

(Fotos: José Luis Martínez)