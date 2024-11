Los sanjuaninos, a favor de la venta de medicamentos fuera de las farmacias

La semana pasada el Gobierno nacional desreguló las condiciones de expendio de remedios de venta libre en Argentina. De esta manera, no solo las farmacias estarán habilitadas, sino que la venta de medicamentos se puede concretar en kioscos, almacenes y supermercados. La medida fue celebrada por los sanjuaninos, que se mostraron a favor, salvo un sector que no acompaña este cambio.

Del otro lado de la vereda se encuentran los sanjuaninos que no están de acuerdo con la decisión tomada por el Gobierno nacional. El 43% de los lectores señalaron que esta acción representa un riesgo para la salud, ya que llevará a que aumente la automedicación, una situación que se viene detectando desde hace tiempo y que genera preocupación en algunos sectores relacionados a la salud.

Un detalle no menor es que solo estará habilitada la venta de analgésicos, indicados para distintos dolores musculares, inflaciones, dolores de cabeza entre otros. Entre los más populares se encuentran Actron, Atomo, Bayaspirina, Buscapina, etc. También se habilitará la venta de antiácidos, cuya función es neutralizar el ácido estomacal para tratar la acidez gástrica como la indigestión. Entre los más conocidos se encuentran Uvasal, Alikal, Aziatop, etc.