Los macabros detalles de la casa del horror en Santa Lucía: "no se lleven los gatos porque ya entró el diablo"

Con la nariz tapada por el nauseabundo olor, los integrantes de un grupo proteccionista de animales y los policías se acercaron a la heladera de esa lúgubre casa del barrio santaluceño que fueron a inspeccionar. Al abrirla, creció el espanto. "Había una habitación con los gatos encerrados que no nos quiso dar el día que le pedimos los perros. Entonces seguimos insistiendo con los gatos. Ella dijo un día 'no, porque ya entró el diablo'. Cuando llegó la orden judicial entramos a sacar los gatos y estaba la Policía y cuando abren la heladera estaba repleta, pero repleta de cosas. Como estaba el veterinario de Medio Ambiente, dijo 'ya hay que llamar a Policía Científica", porque no se sabe estos restos a qué pertenecen. Había bolsitas con pedazos de carne en mal estado. No cerraba bien la heladera porque estaba llena y estaba todo descompuesto. Eran animales, pero se llevaron muestras para saber qué es. Dijeron que no eran restos humanos. Horrible".