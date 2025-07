Los guardianes de la Peatonal que acompañan a comerciantes y policías en pleno centro de San Juan

En la Peatonal sanjuanina, ese lugar que une comercios y oficinas del microcentro, no todo es cemento, vidrieras y paso apurado. Desde hace más de cuatro años, tres perros callejeros —Gringo, Negrito y Negrita— forman parte del paisaje. Se los ve durmiendo siempre, al lado de un gabinete de energía eléctrica, sobre un acolchado que una vecina de Capital les regaló nuevo para que no pasen frío. Le mueven la cola a los policías que custodian la zona porque ya los conocen y a veces se sientan en el medio del cruce de Rivadavia y General Acha porque no entienden de semáforos y pasos peatonales. La calle es suya, son los guardianes de la Peatonal.

Una de las personas que más se ocupa de ellos es Rosa María Icazatti, vecina de Desamparados, de 77 años, quien desde hace tiempo les brinda comida y abrigo por puro amor. "No me considero proteccionista, no pido nada a nadie. Yo lo hago por mi cuenta porque amo los animales", contó a Tiempo de San Juan. "Hace más de cuatro años que los vi ahí, pobrecitos. El mes pasado les puse un acolchado nuevo, de esos que tenía guardado, para que no pasen tanto frío".

Rosa María no está sola. Junto a otra señora mayor y algunas mujeres más jóvenes, han formado un pequeño círculo de protección que se las ingenia para mantenerlos alimentados, hidratados y lo más cuidados posible. "Ellas les ponen abrigos, se encargan de llevarlos al veterinario cuando están enfermos. Deberían tener un sueldo por lo que hacen. Ellas se lo merecen", remarcó Rosa.

El lazo entre los animales y los policías de la zona también es evidente. "Ellos andan detrás de los policías, los aman. No sé si les darán algo, pero siempre están con ellos", comentó la mujer, quien considera que su lugar en la Peatonal es casi simbólico, aunque no exento de tensiones. Algunos comerciantes, dice, no están muy de acuerdo con su presencia. "Hay una señora que también les da de comer y me contó que algunos no los quieren ahí. Pero ellos no molestan, tienen su lugar y no andan tirando comida por todos lados. Por eso les puse platitos, para que estén prolijos".

Ahora, hay un nuevo proyecto en marcha: construirles cuchas de madera para protegerlos mejor del frío invernal. La iniciativa comenzó a través de Facebook y ya se armó una colecta. Por ahora, los chokos de la Peatonal tienen cajas de cartón, abrigo y chalequitos de polar, pero hay quienes quieren construirles casas de madera para que no pasen frío, ni calor en el verano. "Yo les dije que no las pongan sin permiso, que consulten primero a la Municipalidad", aseguró Rosa María.

La historia de estos tres perros es también una historia de abandono, de cariño incondicional y de pequeñas resistencias cotidianas. Y aunque Rosa sueña con que algún día puedan estar en un refugio o ser adoptados —"sería lo mejor, pero es difícil", admite—, por ahora ellos siguen allí, ladrando bajito entre la gente, acompañando a policías y comerciantes, como si supieran que, de algún modo, ya forman parte del alma del centro sanjuanino.

