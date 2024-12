Lo soñó desde los 14 años y lo consiguió a los 50: Jorge Paredes, el cantante caucetero que llegará al Pre Cosquín

A los 14 años se subió por primera vez en el escenario del selectivo Pre Cosquín, con el deseo de formar parte de la delegación y cumplir un sueño: llegar al festival de folclore más grande del país. Esa primera vez no lo logró, pero eso no fue un impedimento para no seguir intentando año tras año.

Siempre de la mano de la música, pasó por distintas categorías, y pese a lograr llegar a la final en varias oportunidades, otro colega ocupaba el ansiado lugar. “Después, por un tiempo me dejé de presentar, por trabajo, porque trabajaba en un proyecto minero. Esos años estuve retirado, hasta que lo logré”, comenta con emoción a Tiempo de San Juan.

El retorno a los escenarios buscando ese anhelado pase a Cosquín constó de dos paradas. Una de ellas fue en la delegación de San Martín, donde logró pasar a la final y nuevamente se repetía la historia. La revancha llegó de la mano de la delegación San Juan, donde se presentó con una propuesta original de su autoría en la categoría “Canción Inédita”.

image.png

Al respecto, señala que en esta oportunidad su proceso creativo fue mostrar a su querido Caucete. “Me puse a buscar que la creatividad venga de las cosas cotidianas de todos los días, separado de lo lirico y lo poético, ya que Caucete tiene muchas canciones de ese tipo y quería algo que reflejara lo nuestro", comenta Jorge.

Así fue que llegó con su canción bajo el brazo titulada "Caucecito hermano". Sobre el contenido de la letra, el artista explica que se trata de una cueca cuyana que cuenta lo que es ser caucetero. "El bosquejo de la letra lo hice en una noche, y luego la métrica de la canción llevó unos tres o cuatro días. Tanto letra como música son mi autoría", explica.

image.png

El orgullo de ser caucetero fue transmitido en cada estrofa, en cada melodía interpretada, llevando a cautivar al jurado del selectivo que lo eligió para ser parte de la delegación que llegará en enero al Pre Cosquín. "Tengo mucha fe en mi trabajo artístico. Se que es algo distinto a lo que siempre se ha hecho. La suerte dirá. Es un logro poder llevar mi obra al escenario mas importante de lo que es el folclore. Le tengo mucha fe a mi obra y veremos que pasa", señaló.

image.png

Con preparaciones y repasos a diario, Jorge asegura que los años que carga encima le dan la tranquilidad para disfrutar del proceso sin ser dominado por la ansiedad. Sabe que esperó más de la mitad de su vida para que este momento pasara. De familia de metalúrgicos, el folclore marca a los Paredes, quienes tendrán a un representante de la familia en el selectivo que busca a los mejores talentos para subir al escenario de la plaza Próspero Molina durante algunas de las Lunas que engalana al Festival Nacional de Folclore.