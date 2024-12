Celina Fernández, la cantante sanjuanina que demoró más de 10 años en animarse y logró el pase a Córdoba

Cada uno de los integrantes de la delegación local que llegará al festival “Nuevos Valores” en el Pre Cosquín 2025 tiene detrás una historia que refleja tenacidad, perseverancia, dedicación, pasión y también mucho talento. Celina Fernández es una de ellas. Nacida en un entorno donde no faltó el folclore, desarrolló una voz imponente y melódica, la misma que conquistó al jurado que la eligieron para representar a San Juan en Córdoba.

La relación de Celina con el Cosquín es bastante particular. Las primeras anécdotas que recuerda haber escuchado del Pre como del festival que conquista nueve noches vinieron de las manos de su padre, quien había participado en más de una oportunidad. Fue él incluso quien la llevó a conocer el maravilloso universo que encierra el folcklore argentino.

Acompañada por su padre comenzó a cantar, desde muy chica según recuerda. En esos primeros cantos y escenarios, a los 13 años se presentó en el Pre Cosquín, donde llegó a la final, pero no pasó a la instancia nacional. “Desde ahí no me presenté nunca más, hasta ahora, que tengo 26 años. Siempre es algo que quedó pendiente, pero todos los años por una cosa o por otra lo seguía postergando”, comentó la joven a Tiempo de San Juan.

image.png

A los 18 años su padre dejó a un lado la música por cuestiones de salud y Celina comenzó a transitar su camino de manera independiente, topándose a lo largo del tiempo con distintos músicos que la fueron acompañando, guiando y enseñando, cosechando experiencia en los escenarios.

Señala que fue más una sensación, un sentimiento que la abordó y la llevó a inscribirse para el selectivo que se realizó en noviembre. Al mismo llegó acompañada de los músicos Matías Sánchez y Guillermo “Goku” Illañez, ambos reconocidos en el ambiente folclórico local.

Sin duda fue una jornada donde convivieron demasiadas emociones. La ansiedad combinada con los nervios; la presión de pisar nuevamente el escenario al que le venía escapando desde hacía tiempo, las expectativas de lograr conquistar el oído y los sentimientos del jurado y las aspiraciones de lograr el ansiado lugar en la delegación fueron parte de un todo que se vivió en dos jornadas.

Para la final, Celina eligió “Mi Pueblo Azul”. Sobre la selección del tema que la dejó entre las favoritas del jurado, dijo: “Se trata de un vals. Es una canción muy especial, habla del paisaje representativo de Cuyo, característico, entonces pensamos que era una buena canción para este tipo de certamen y para el pre Cosquín Córdoba es una buena elección”.

WhatsApp Image 2024-12-05 at 12.54.22.jpeg

En San Juan es increíble el potencial artístico que existe en San Juan, y en este tipo de selectivos puede verse. Si bien presentarse en estos espacios implica el deseo de ganar, Celina señala que en lo particular sus intenciones están puestas en disfrutar la oportunidad de vivir la experiencia y poder ser protagonista de sus propias anécdotas sobre el Cosquín.

“La verdad es que estamos muy contentos. Mi padre fue en otras oportunidades, es algo que vengo escuchando de chica y siempre pensé y quise que en algún momento todo eso volviera a suceder conmigo. Es una experiencia que no he vivido jamás y voy con todas las ganas de disfrutar”, finalizó la joven artista que estará participando del Pre Cosquín 2025 que se llevará a cabo del 4 al 19 de enero en Córdoba.