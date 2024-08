Llegó a San Juan una tendencia mundial: wifi gratis, café y un lugar bonito para trabajar

Algunos no se animan a entrar porque está ubicado en la planta baja de un conocido banco nacional, pero el nuevo espacio está abierto a todo público. El local de coworking como se le llama a este tipo de negocios es una novedad en San Juan. Hasta ahora, los pocos lugares de ese tipo en la provincia fueron impulsados por el gobierno para brindar un espacio colaborativo a emprendedores y estudiantes.

image.png

Tendencia

Pero el Work Café -así se llama- que aterrizó en la capital sanjuanina esta semana, es una propuesta comercial que, al igual que en las grandes capitales, reemplaza el uso de una oficina con algunas ventajas. Tiene wifi gratis, un servicio de cafetería, jugos, bebidas y sándwiches para quienes andan con su notebook a cuestas, llegaron de viaje a San Juan o se quedaron sin internet en casa con un trabajo urgente por presentar.

“Aquí van a encontrar un espacio cálido, cómodo, sobre todo pensado para quienes tienen que realizar sus trabajos con computadoras, reuniones laborales o un café de paso entre los trámites que hacemos a la mañana”, cuenta Fiorella, quien está al frente de la cafetería.

El método de atención es autoservice: el cliente llega al mostrador pide lo que va a tomar o comer, y ocupa el lugar que desee en las mesas individuales, los coquetos sillones o los mesones con conectividad para la compu y celulares. Luego lo llaman por su nombre para retirar la bandeja con el pedido.

La especialidad es el café. Agustín, el barista dijo que sirven un Blend de la empresa especializada Bruno Brown, “una mezcla de café de Colombia y Brasil”. “Desde que abrió ha venido mucha gente, entendieron muy rápido el concepto” agregó Fiorella.

¿Chau oficinas?

image.png Leonardo Rosales (derecha de foto) y Leandro Illanes, programadores.

Compartir espacios de trabajo es clave para los trabajadores nómades. “Nosotros hemos sido compañeros de empresas antes, y de vez en cuando nos gusta juntarnos; pero se nos complicaba por los horarios de trabajo. Este lugar nos solucionó el problema, podemos reencontrarnos y trabajar”, dijo Leonardo Rosales, programador de una empresa de telefonía celular. “Además, para tener compañeros de mi empresa debería ir a Buenos Aires”, agregó.

Junto a él, en un gran mesón, Leandro Illanes, otro cibernauta que trabaja remoto; celebró la apertura de este lugar en San Juan. Contó que la semana pasada estuvo en Buenos Aires en un lugar así, y al comparar, ganó el de esta provincia- “Es más espacioso y más tranquilo, no hay tanto ruido y la gente habla con un volumen relativamente bajo”, dijo el joven que también es programador. ¿Internet, anda bien?, se le consultó. “Sí, de primera. Lo único, tenemos que tener algunas particularidades porque es una red pública, entonces puede que no funcione el internet como corresponde si no lo configuramos. Pero se resuelve”, aseguró.

Illanes destacó además una gran fortaleza de estos espacios: “Consumimos un café y podemos trabajar prácticamente sin pagar una mensualidad, es mucho más barato y no hay que planificarlo, en el momento que se necesita trabajar, lo haces”, destacó. De hecho, el precio de un café en este espacio es levemente superior al de cualquier otra cafetería céntrica.

Cómo funciona

El lugar surgió por iniciativa del banco Santander, y por eso tiene en un espacio aledaño cajeros automáticos; pero cualquier persona puede entrar. Eso sí, los clientes del banco tienen 30% de descuento. Está asociado a una firma mendocina de alfajores que son quienes atienden el café.

Abre de lunes a viernes de 8 a 15 y los sábados de 10 a 13. Posee una sala equipada para reuniones que se puede alquilar para presentaciones, incluso con pantallas HD gigantes. Y cuenta con un ingrediente valioso: hay personal de seguridad todo el tiempo en el edificio.