Llaman a vecinos y organismos para opinar sobre una obra eléctrica clave en San Juan

La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable acaba de convocar a la Audiencia Pública pedida por el EPRE (Ente Provincial Regulador de la Electricidad) para que cualquier persona o entidad opine acerca del impacto de la obra eléctrica “Abastecimiento en 33 kV Zona sur – Alimentador 33 kV desde ET San Juan Sur hasta EM Sarmiento Sur – Departamento Sarmiento”. Se trata del paso previo para la licitación de los trabajos, que se consideran estratégicos para abastecer la creciente demanda energética del Sur de San Juan.

Desde el EPRE informaron a Tiempo de San Juan que la obra del Alimentador en 33 kV unirá la Estación Transformadora (ET) San Juan Sur (ubicada en la zona del Retamito), y la Estación de Maniobras (EM) Sarmiento Sur (ubicada a 20 km al sur/oeste de la anterior).

La obra se enmarca dentro del plan general elaborado por el EPRE para re- potenciar eléctricamente la zona Sur del departamento de Sarmiento, dado el importante aumento de la demanda que está existiendo en el lugar por plantaciones de pistacho, olivos, vid, desarrollo de minería no metalífera (caleros) y de la industria de Cannabis Medicinal.

Estos trabajos son parte de un plan general, dado que desde el EPRE ya se ha encarado la re -potenciación del sistema eléctrico de alta tensión de la zona, mediante obras que están en un proceso de construcción avanzada. Por ejemplo, como la Estación Transformadora San Juan Sur de 132/33/13.2 kV, la Doble Terna de 132 kV que alimentará ésta última desde la ET la Bebida y la ET Rawson/Pocito, además de la adquisición de un nuevo Transformador de 132/33/13.2 kV para la ET Cañada Honda, el cual se encuentra en proceso de licitación.

El Alimentador de 33 kV que saldrá desde la ET San Juan Sur hasta la EM Sarmiento Sur, reforzará el sistema eléctrico de media tensión en la zona, cubriendo el crecimiento de demanda en las condiciones de calidad de servicio establecidas en la normativa vigente, dado que se trata de una línea robusta del tipo Doble Terna en columnas de hormigón armado, aislación suspendida, con una longitud aproximada de 20 km con cableado de todas las ternas conductor Al/Ac 240/40 mm2, hilo de guardia de 50 mm2 y conductor ADSS.