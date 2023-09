Suman potencia estratégica a la energía en el Sur de San Juan

En Sarmiento, más precisamente en Cañada Honda, funciona desde 2007 una estación transformadora (ET) que con los años quedó chica ante tanta demanda de la zona, sobre todo del uso agrícola de la electricidad del Sur provincial. Por eso, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) acaba de llamar a licitación para concretar la ampliación de la capacidad de transformación de la ET y poder dar un mejor servicio.

La ET Cañada Honda es de alta tensión y alimenta la zona. "Básicamente es necesario este transformador porque en la zona sur de San Juan, en todo lo que es Sarmiento, en la zona del Acequión, ha habido un crecimiento bastante importante del consumo agrícola, fundamentalmente. Hay muchas plantaciones de pistacho, de olivo, hay también minería no metalífera, cal, y también está el desarrollo de todo lo que es el cannabis medicinal. Entonces esa demanda, esa nueva demanda, obviamente hay que abastecerla eléctricamente, por lo cual requiere una serie de obras eléctricas que estamos desarrollando, llevando adelante desde el EPRE".

El funcionario explicó que en este plan de abastecer la zona Sur de San Juan, "la primera parte ya la hemos encarado, que es alimentar en media tensión, o en 33.000 volts, toda esa zona, con lo cual ya hay licitado y en curso una obra para poder abastecer en media tensión todos estos nuevos consumos. Esto lo está haciendo una empresa sanjuanina. Y ahora el otro paso que hemos encarado es poder abastecerlo en alta tensión. La compra de este segundo transformador, que iría en Cañada Honda, forma parte de un plan un poco más integral, más general, para poder repotenciar la zona y poder abastecer el suministro en condiciones de calidad muy buenas".

¿Qué es una estación transformadora? es una instalación destinada a establecer los niveles de tensión adecuados para la transmisión y distribución de la energía eléctrica.

En la convocatoria a empresas no figura el presupuesto específico, a lo que López añadió que "va a surgir de la licitación". El financiamiento proviene del Fondo del Plan de Infraestructura Eléctrica Provincial para el Desarrollo Socioeconómico y Productivo (Fondo PIEDE)” y/o “Fondo Especial para la Línea de Interconexión en 500kV entre Mendoza y San Juan (Fondo Línea de 500 kV)".

image.png Este transformador está ubicado en Cañada Honda, uno similar comprarán ahora para ampliar su capacidad.

El ingeniero del EPRE destacó que "esto forma parte de un plan integral, más grande".

La apertura de sobres está prevista para el 8 de noviembre próximo. Y respecto del plazo de ejecución, López informó que "la entrega es de máquinas transformadoras con muchos componentes importados. Estimamos un plazo de un año y medio para la importación y todo lo que eso significa. Así que suponemos que a partir de noviembre, un año y medio en adelante, estaría ya el transformador en la zona pudiendo operar".

Esta es la segunda licitación a la que llama el EPRE este año. Además de la provisión de un Transformador de Potencia de 132/33/13,2 kV – 30/30/20 MVA, se adquirirá un conjunto de Reactor de Neutro con Transformador de SSAA, debiendo la empresa ganadora desarrollar ingeniería (manuales, planos, etc.), provisión de repuestos, ensayos en fábrica, traslado, descarga, supervisión del montaje y ensayos en obra.

Cómo es la estación que van a ampliar

La ET Cañada Honda ya existente fue financiada por Fondo PIEDE. Abastece la zona Sur de San Juan, en particular a usuarios del sector agroindustrial, industria de la cal y la población de las localidades de Media Agua, Cochagual, Los Berros y zonas aledañas, con sus requerimientos de energía y potencia. Ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 319, a aproximadamente un kilómetro del empalme con la Ruta 40, en el departamento Sarmiento. Está emplazada a 600 metros de altura aproximadamente. La construcción tuvo importantes dificultades provenientes de las características del terreno sobre el cual está emplazada la Estación Transformadora, que obligó a realizar fundaciones/pilotes en profundidad de hasta 14 metros, así como levantar significativamente el terreno sobre el nivel original del suelo.

La estación transformadora Cañada Honda permite mejorar los índices de calidad y la confiabilidad del suministro de energía en la zona al ser posible la alimentación desde las estaciones San Juan o desde la estación Cruz de Piedra en la Provincia de Mendoza. Logra demás una fuerte descarga de la ET Pocito y de la ET San Juan, a través de la liberación de casi 30 mega watts de consumo antes abastecidos desde estas estaciones. Además, se produce una importante reducción de las perdidas en el sistema dado que la energía era transportada hasta la zona a través de una red de subtransmisión de 3V desde la ET San Juan, siendo reemplazada por un abastecimiento en 132kV.