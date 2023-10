Ley de Alquileres: el sector inmobiliario sanjuanino no cree que tenga impacto positivo en el mercado

Con 128 votos positivos, la Cámara de Diputados de la Nación finalmente aprobó la reforma de la Ley de Alquileres , tras varias idas y vueltas entre los legisladores y los miembros de la Cámara Alta. Si bien hasta que no se vea reflejado en el Boletín Oficial continúa vigente la ley actual, desde el sector analizaron su posible impacto en el mercado inmobiliario de San Juan.

Al respecto, Domínguez señaló: “Viendo la aprobación con las modificaciones, entendemos que no va haber un gran cambio en el mercado. El índice de actualización no acompaña la realidad económica. Veremos cómo repercute en el mercado, seguimos teniendo una escasa oferta, con una gran demanda, pero lamentablemente, aunque se modifique la ley, no iba a ser la solución absoluta al problema de déficit habitacional”.

image.png

En la misma línea se expresó Turell. Los representantes del sector indicaron que todas las modificaciones implementadas son positivas, salvo el índice establecido para el cálculo de la actualización del canon de alquiler. El mecanismo de la actualización de precios será tomando como base en índice de Casa Propia, es decir, la medición del menor índice entre el Coeficiente de Variación Salarial y el Coeficiente de Estabilización de Referencia. “No está claro cómo llegamos al índice que hablan. No es de manera práctica, es medio enrocado como hay que sacarlo, no es muy clara para la inmobiliaria, propietario e inquilino, y corremos el riesgo que vayamos al redondeo, eso es lo que nos genera ruido”, indicó Turell.

Para ambos, los cambios que se sumarán a la ley no terminan siendo lo demasiado atractivos para llamar la atención de los propietarios y volcar sus inmuebles al mundo del alquiler. Incluso remarcan que continuará generando una mayor renta el alquiler temporario, metodología en auge.

Incertidumbre y dudas, a menos de 24 horas de tener el visto bueno

A primera hora los teléfonos de los inmobiliarios y corredores no paraban de sonar. Propietarios e inquilinos, enterados de la modificación aprobada, fueron abordados por la duda sobre el proyecto y su vigencia.

“Hasta que no se publique en el Boletín Oficial, continua vigente la ley actual y hay que tener en cuenta que no es retroactiva”, remarcó Domínguez.

Entre las principales preguntas que han recibido durante la jornada, consultan bajo qué normativa armar los contratos desde hoy, qué sucederá con los que están vigentes y cómo se sacarán las cuentas para calcular los incrementos.

image.png

Los inquilinos celebran

Del otro lado de la vereda en el mundo inmobiliario se encuentran los inquilinos. Víctor Bazán, presidente de la Asociación de Inquilinos de San Juan, aseguró que las modificaciones aprobadas estaban dentro de los pedidos del sector.

“Si es para mejorar la oferta hay que determinar otros factores y otros actores que utilizan la vivienda como reserva de valor. Hay un montón de situaciones que no tienen nada que ver con una ley que intenta proteger y equilibrar una balanza entre propietarios e inquilinos. Las modificaciones son las que veníamos sosteniendo y apoyando, a sabiendas que se si derogaban, era perjudicial para los inquilinos. Se sostuvo y cabe aclarar el gran trabajo que hicieron las asociaciones de inquilinos de todo el país, para tratar de sostener los derechos conquistados”, dijo Bazán.

Uno por uno, los cambios que sancionó Diputados en la Ley de Alquileres

*Los contratos son por tres años.

*El monto de alquiler debe fijarse en moneda nacional.

*Los ajustes e incrementos serán cada 6 meses.

*Se modifica el mecanismo de actualización de precios de alquileres y se aplicará el índice de Casa Propia: la medición del menor índice entre el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) y el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

*Eliminan pagos anticipados por períodos más extensos.

*Los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estarán “exentos del pago del Monotributo”.

*Se suma la posibilidad de que “las partes podrán deducir del Impuesto a las Ganancias a la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de locación”.

*Los propietarios no pagarán Bienes Personales sobre los inmuebles que se pongan en alquiler ni impuesto al cheque en las cuentas bancarias destinadas a cobrar esos contratos que estén “debidamente registrados” ante la AFIP.