Las mujeres alfa existen, y cada día son más: conocelas

Una mujer alfa sabe lo que quiere y sabe que es mucha mujer, aunque es cierto, que hay algunos hombres prefieren a una mujer que sea sumisa, dulce y que les cuiden. Aunque no hay nada de malo en esto, pero una mujer alfa no es así. Las mujeres alfa no necesitan a un hombre en concreto, no buscan a un príncipe azul… Ellas son líderes y saben qué tipo de pareja quieren para sus vidas, no están para cualquier arreglo, ni se conforman con cualquier cosa.

Como es una mujer empoderada, es importante destacar que ella puede decidir libremente si tiene hijos o no, si se casa o no, si vive en pareja o no. Lo importante es que más allá de todos estos roles, que también son los de una mujer, ella tiene libertad de decisión en cuanto a lo que desea hacer con su vida sentimental y no rinde cuentas a nadie.

¿Eres una mujer alfa o una mujer con carácter?

Es importante que aprendas a reconocer si eres una mujer alfa o si solo eres una mujer con carácter, ya que ambos estilos son bastante parecidos, pero existen ciertas diferencias una de la otra.

Ser una mujer alfa implica tener una autoestima saludable y contar con el desarrollo de habilidades en inteligencia emocional, que son tan indispensables para el liderazgo femenino. En cambio, las segundas por lo regular sienten necesidad de aprobación y suelen ser inseguras, camuflando sus debilidades muchas veces bajo en un carácter firme y fuerte.

La mujer con carácter suele ser dominada por sus emociones, y a veces traicionada por su ímpetu, la Alfa sin embargo regula y mide todo lo emocional, analiza el contexto, no se deja llevar por los impulsos, ni por la agresividad, dándole a cada decisión un matiz cerebral que hace cada vez más certeras sus decisiones.

Está claro que una mujer con carácter es una potencial Alfa ya que puede aprender a cómo ser una mujer más líder, siendo capaz de tener la suficiente confianza para lograr sus metas.

Todo es cuestión de trabajar en sí misma, ya que todas las mujeres nacen con distintas cualidades que las hacen únicas. Sin embargo, es probable que aunque todas puedan ser una mujer alfa, algunas se vean más motivadas por su entorno en desarrollar estas capacidades más que otras mujeres.

Las cualidades de una mujer empoderada se desarrollan gracias a un entorno donde florezca una cultura de apoyo a ella, y este cambio solo es posible impulsarlo desde una educación de calidad tanto en la escuela, como en el hogar, como en los entornos sociales.

Características de las mujeres Alfa

La personalidad femenina alfa no es necesariamente igual en todas las mujeres, pero los siguientes rasgos las diferencian:

Es independiente y emprendedora

La mujer es independiente y no espera a que alguien le diga lo que tiene que hacer o la motive para hacer las cosas. Aunque también tiene días malos, es probablemente la más rápida en levantarse y volver a poner las cosas en marcha, en beneficio de sus seres queridos.

Tiene amor propio y dignidad

No dejan que nadie decida por ellas lo que valen y lo que deben esperar de sí mismas o de los demás. La alfa no es el felpudo de nadie, ni trata a los demás como tales. No violará el amor propio ni la dignidad de los demás para salvar la suya.

Une a la gente

En una reunión, sabe cómo reunir a la gente e iniciar conversaciones interesantes. Ellas no necesitan ser el centro de atención para conocer su poder o hacer buen uso de él, sin quererlo centrar la atención y saben hacer brillar a otras personas.

No siente la necesidad de juzgar a los demás ni de ponerlos en su sitio

No necesitan juzgar o castigar a los demás para sentirse poderosas o recuperar su autoestima. No se toman como algo personal que los demás no hagan lo que ellas hacen o piensen como ellas piensan.

No juega con la gente

La mujer alfa no necesita manipular, ni jugar con la gente, la sola idea le repugna, ellas son francas y directas sobre lo que quieren, no le ven sentido a engañar a la gente para que les sigan o les ayuden.

Vive su propia verdad

Como valoran el autoconocimiento y el crecimiento personal, cuando ellas aprenden algo nuevo sobre sí mismas, no lo ocultan para complacer a los demás. Esperan la aceptación amorosa de quienes las quieren, y no esperan nada de quienes no las quieren.

No son invencibles pero si resilientes.

Pase lo que pase, la mujer alfa nunca baja los brazos, no se permite verse el suelo hundida para siempre. No espera que nadie la levante cuando se cae ni que le allane el camino. Ella sabe que puede tomarse un tiempo para recuperarse, para sanar o llorar, ya que conoce sus fortalezas y sabe que es lo suficientemente resistente como para volver a levantarse y seguir avanzando en la dirección que desea.

Defiende lo que cree y es leal a su tribu

No dudan el defender con ahínco sus creencias con argumentos, pero también es proclive a defender las creencias de los demás, siempre que esas creencias no violen los derechos de nadie.

Como una mamá oso, protege ferozmente a las personas que le importan. Pero no intenta controlarlos. Y no es mezquina. Cada movimiento que hace en defensa o apoyo es medido y decidido.

Está segura de sí misma

La confianza real en la que se apoya la llevará tan lejos como necesite. Cuantos más retos acepte que la lleven en nuevas direcciones, más crecerá su confianza ya se desafía constantemente para reforzar su seguridad y disfrutar de ella.

No necesita controlar a los demás para sentirse en control de su vida y de sí misma. La autodisciplina es mucho más importante para ella que controlar a los demás. Y no necesita un grupo de aduladores para sentirse bien consigo misma.

Dice lo que quiere decir y deja que la vean tal y como es

La mujer alfa dice exactamente lo que quiere decir y no suaviza su mensaje ni habla con acertijos para atraer al mayor número posible de personas.

Se dejan ver tal y como son, a riesgo de ser rechazadas incluso por aquellos en quienes confiaban. Se aceptan a sí mismas con amor.

11.-No tienen miedo de perseguir lo que quieren.

No esperan que nadie les dé lo que quieren; van a por ello. Y no necesitan la aprobación (y mucho menos el permiso) de nadie para hacerlo.

Las alfas no necesitan fácil – mucho menos garantizado. Todo lo que necesitan es posible. Y, cueste lo que cueste, si les merece la pena, llegan a la meta. Y ayudan a otros en el camino.

No pone excusas ni culpa a los demás

Son mujeres que asumen sus errores y se responsabilizan de ellos. No elude su responsabilidad y nunca busca culpar a los demás o poner excusas, evalúan rápidamente cómo enmendar los errores, y aprender rápidamente de ellos.

Esta es una característica que las hace distinta en este punto ya que no ven el error como una vulnerabilidad que las haga débiles, sino todo lo contrario, sienten que es una muestra de su aprendizaje constante.

No teme dar el primer paso ni asumir riesgos

Las mujeres alfa no tienen miedo de dar el primer paso, en cualquier ámbito de su vida. Saben que el crecimiento personal y sentimental implica riesgos y lo asumen aun a sabiendas que puedan tener un alto costo, pero es parte de su personalidad.

Pero, si no eres Alfa ¿que eres?

De acuerdo con estudios realizados a cientos de mujeres en distintos lugares del mundo, y en distintas condiciones sociales y sentimentales, existen otros dos tipos de personalidades, además de las Alfa, que se clasifican de acuerdo con sus características:

Las mujeres Beta, a diferencia de las Alfa, dirigen su liderazgo hacia su hogar, lo que limita su carrera profesional. Pero ellas lo han decidido así, porque quieren, no porque deben.

Las madres Beta forman a mujeres que se convertirán en Alfa. Y lo mejor es que saben que pueden dirigir nuevamente su talento hacia metas personales (laborales o sociales) y que serán mujeres muy exitosas.

Mujeres Gamma u Omega.

Las mujeres Gamma u Omega son aquellas que se abandonan a sí mismas para atender las “demandas” de los demás.

Su búsqueda de cumplir con las expectativas de otros las lleva a dirigir su fuerza hacia afuera y no hacia adentro. Por eso se sienten vacías y agotadas.

No se conocen a sí mismas, porque no han mirado, o no lo han querido, porque si en algún momento hurgaron en su interior lo único que observaron fueron sus “defectos” mismos que no les permitían cubrir los estándares de otros. No reconocen su valor y subestiman el de los otros a quienes les otorgan el poder de decisión.

Coach y Psicólogo: Carlos Fernández

Redes sociales: Facebook e Instagram. Búscanos como Europa Coaching.