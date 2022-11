Las duras quejas del "Pájaro" Benmuyal por la atención en los hospitales

El famoso comunicador contó que la oyente también le había mandado un mensaje de texto donde le decía que estuvo con sus hijos para que los atendiera un pediatra en el hospital estatal, en medio del frío, y que era una vergüenza dónde atendieron los niños, a lo que se sumaba que la mayoría estaba con fiebre y mucha tos.

"Creo que no hay que darle muchas vueltas al asunto, después de que vino la pandemia, yo no sé si soy el único que lo ve o hay mucha gente que lo ha notado, cambió toda la metodología de atención de la gente. Antes no tenían una carpa en la puerta del hospital para hacer una previa, no te hacían esta cuestión de triage que le llaman ahora, y no dejan a un niño afuera. Que ustedes lo vieron, no me estoy inventando nada, y la que escucharon es una madre que ha ido con sus hijos a hacerlos ver porque estaban con fiebre", empezó el relato el conductor de "Con alma y vida".

Y se quejó: "La gente enferma lo menos que merece es darles cobijo, darles cariño. Son niños por Dios, y las personas mayores también merecemos otro trato. ¿Qué hizo la pandemia con la salud en esta provincia, en qué nos transformó?, en que los chicos esperen a la intemperie, parados sobre unos pallets mugrientos, para entrar a un contenedor, que antes te atendían por una ventanita y ahora por lo menos hacen pasar un ratito ahí. Creo que lo tienen que rever, así no se trata a la gente".

Ahondó diciendo que: "Lo hemos dicho otras veces pero sigue igual la situación. Yo o me creo el salvador del mundo pero si hay unos niños, creo tener un poco de sensibilidad para no dejar pasar esto por alto. que alguien diga 'Che, no dejen a las mamás con los niños esperando afuera'. Esta mañana y ayer hizo mucho frío y está esta cuestión que los niños están con tos, vómitos, diarreas, dijimos que algo había y se desestimó, porque salió OSSE a desmentir sobre el agua, pero algo habrá", sentenció.

View this post on Instagram A post shared by Osvaldo Benmuyal (@osvaldobenmuyal)

También acompañó el posteo de Instagram con el siguiente comentario: "Es inadmisible el cambio que impusieron a la atención de la salud en los hospitales desde la supuesta 'pandemia'. Acá atendemos la queja de una mamá desde el Marcial Quiroga". La publicación recibió varios "Me gusta" y otros comentarios respecto de la "deshumanización de la medicina".