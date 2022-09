Las dos razones por las que a los hoteleros sanjuaninos no les conviene el PreViaje3

Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (AEHGA) estuvieron analizando de manera pormenorizada la nueva edición del programa. Un dato no menor es que las ediciones anteriores fueron altamente exitosas en la provincia, ya que muchos emprendedores y empresarios golpeados por la pandemia pudieron recuperarse un poco. Pese a ello, la nueva modalidad de esta edición no les conviene del todo.

El presidente de la AEHGA, Rubén Miadosqui, señaló a Tiempo de San Juan que aún están estudiando la adhesión al programa. “Como todo depende de cada dueño, hay algunos están estudiando adherirse y otros no”, señaló.

Una de las razones por las cuales no les cierra del todo formar parte de esta edición del Previaje es el precio. En esta oportunidad el programa fija un monto que, para el caso de San Juan, los valores son $6.400 la noche en hoteles de una y dos estrellas; mientras que actualmente una habitación promedio está costando $10.000. “Son montos que a muchos empresarios no les sirve, porque terminan perdiendo o deben suprimir servicios que no ofrecen la experiencia propia del hotel”, señaló.

La segunda razón es la coordinación entre los privados y el Estado para la distribución de los diversos eventos que se realizan en San Juan. Desde AEHGA señalaron que ya cuentan con un amplio porcentaje de reservas para los próximos meses, incluso para los fines de semana largo, por lo que renunciar a las reservas para ofrecer habitaciones a precios más baratos no resultaría conveniente para el sector. En ese sentido, Miadosqui señaló que el foco de los empresarios está puesto en el turismo de eventos.

El presidente de la entidad que agrupa a los hoteleros y gastronómicos afirmó que la adhesión no solo se está analizando en San Juan, sino también en otras provincias. “Esto está pasando en todo el país. Creo que mucha gente no se va a adherir, al menos en el sector hotelero. El primero y segundo fueron un éxito total, pero esta tercera edición no es positiva para el sector”, finalizó.

Si bien aún no hay precisiones, desde AEHGA estiman que en los próximos días habrá mayores precisiones sobre la cantidad de hoteleros que se adhirieron al Previaje 3.