¿Las calles en mal estado inciden en las fallas mecánicas que encuentran en los autos? El análisis de quienes hacen la RTO

Señalar el estado de las calles y criticar aquellas que no se encuentran en óptimas condiciones es un comentario generalizado que suelen recibir a diario los trabajadores de los talleres que hacen la Revisión Técnica Obligatoria de parte de los conductores, mucho más a la hora de tener que regresar por alguna falla detectada en el auto. Desde RTO San Juan analizaron qué tanta verdad hay detrás de la creencia popular que asegura que si una calle está en mal estado romperá el auto.

La generalización no es buena, y en este caso mucho menos, ya que según analizó Esteban Labado, gerente del taller mecánico que emite la oblea, hay vehículos que sufren un deterioro más agresivo que otros, pero no por el estado de las calles, sino por el uso que se le dé. Así, por ejemplo, señaló que no se va a encontrar el mismo desgaste en un auto de uso familiar, que por lo general se maneja en la zona del Gran San Juan; en un remis que suele tener más hora en la calle, yendo a distintos lugares; o en una camioneta que es utilizada para transportar mercadería o similar, haciendo viajes más largos.