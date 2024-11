RTO en San Juan: seis de cada diez conductores llegan a la revisión con la oblea vencida

Entre los factores que influyen en esta tendencia, Labado analiza que en varios casos se da por descuido, ya que hay conductores que revisan la documentación del auto cuando están por emprender un viaje o similar, topándose con la fecha de vencimiento en ese momento.

Por otro lado, remarca que el DNU 70/2023 generó gran confusión entre los sanjuaninos, ya que algunos medios, incluso de alcance nacional, marcaban que la RTO (o la VTV, como también se la conoce) no serían obligatorias. Ante esto, Labado precisó: “Hubo un mal entendido importante. La gente entendió que no tenía que tener más la RTO. El DNU apuntaba a la eliminación de otras documentaciones. A raíz de eso, la gente entendió que no tenía que hacer RTO y tuvimos una ausencia del 40% de la gente que esperábamos, hasta que se aclaró la información y comenzaron a venir”.

image.png

Si bien el factor económico no considera que sea un motivo que ejerza presión, ya que los costos de la revisión no son tan elevados como otros gastos que demanda un vehículo, también entienden que lleva a que los conductores dejen para el último la RTO.

Para tener una idea, actualmente la RTO para auto particular de entre 3 a 7 años tiene un costo de $30.000 y su revisión debe ser bianual; mientras que un auto particular que supera los 7 años debe tener un control anual y la tarifa es la misma. En el caso de las camioneras, si tienen entre 3 a 7 años, el valor de la tarifa es de $37.000, con revisión bianual; mientras que si supera los 7 años el costo es el mismo, pero la revisión debe ser anual.

En el caso de estar planeando un viaje, no solo el próximo fin de semana sino para las vacaciones de verano, la sugerencia que realizan desde el taller es sacar turno y hacer la RTO lo antes posible, ya que durante diciembre y enero suele aumentar la demanda, lo que genera algunas demoras. Pese a ello, señalan que se trata de un trámite bastante ágil, donde el sanjuanino no demora más de 30 minutos en el taller, y de esa manera puede evitar tener cualquier tipo de accidente por falla mecánica.