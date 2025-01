Las aventuras de Alejandra Darín en la gran expedición sanjuanina

"Tengo buena relación con los animales y me tocó un caballo buenísimo. El tiempo acompañó, creo que si hubiese sido un clima más adverso, con lluvia o nieve, hubiera sido tremendo. Lo que más me cuesta generalmente es lo humano, no lo geográfico ni el vínculo con los animales sino el vínculo con las personas. Aceptar que los otros son de otra manera, bien distinta a uno por momentos, y en un espacio reducido como los lugares que teníamos para dormir o para bañarnos”, dijo a este diario.