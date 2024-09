Las 5 anécdotas poco conocidas de Domingo Faustino Sarmiento

Fanático del humor ácido y el olor a su ex

Hay una anécdota conocida. Sarmiento llegó a una fiesta. En dicho evento estaba su ex esposa, Benita Martínez Pastoriza, a quien trataron de esconder para que no fuera vista por el emblemático docente. Pero cuando llegó al lugar, se dio cuenta de su presencia y dijo: “Acá hay olor a ex esposa”. Finalmente, se retiró.