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Quini 6

La suerte llegó a San Juan y dos apostadores ganaron más de $4.000.000

Dos jugadores de la provincia acertaron cinco números en la modalidad Siempre Sale y se alzaron con premios millonarios. El sorteo no tuvo ganadores en las principales categorías, por lo que los pozos siguen en aumento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Dos jugadores sanjuaninos tuvieron una noche soñada y se llevaron premios millonarios en el Quini 6, tras acertar cinco números en la modalidad Siempre Sale.

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El sorteo repartió un pozo de más de $293 millones entre 66 ganadores en todo el país. Dentro de ese grupo, hubo dos apostadores de San Juan que cobraron $4.445.707,09 cada uno.

Los números que salieron fueron 00, 08, 12, 23, 32 y 36, combinación que permitió a decenas de participantes quedarse con premios importantes.

Por su parte, las modalidades más importantes del juego, Tradicional y La Segunda, no tuvieron ganadores, por lo que los pozos continúan acumulándose para los próximos sorteos.

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