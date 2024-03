La sanjuanina que quiere ser Miss Universo y busca transformar el dolor de la muerte en arte

Luego de haber sido nombrada como la representante de la provincia, Loana charló con Tiempo de San Juan y confió que, “esta oportunidad me llega a través de Matías Sambrizzi, conocerlo a él fue un punto clave en mi carrera. Él es productor de moda y me hizo parte de su delegación, así pude empezar a participar en pasarelas internacionales y diversos eventos. Además, el año pasado, cuando la elección nacional se hizo acá en San Juan, tuve la posibilidad de ser parte como diseñadora oficial del evento, haciendo las bandas para las candidatas de todo el país. Después de todo eso, él me dio una designación directa para el Miss Universo San Juan de este año”.