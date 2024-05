La Orquesta Sinfónica de la UNSJ interpretará tres grandes obras musicales

Luego se ejecutará el Concierto para Flauta y Fagot y Orquesta de Noelia Escalzo, denominado ‘Idílico’. Es un estreno mundial y consta de tres movimientos el primero es un aire de tango, el segundo es una zamba y el tercer movimiento es un aire de milonga. Todos tienen ritmos característicos muy bien ensamblados, con colores y ritmos folclóricos en cada movimiento.

La compositora, Noelia Escalzo es cordobesa, tiene prestigio internacional y trayectoria y está viajando en estas semanas a Estados Unidos a un Festival Internacional de trombones, al cual ha sido invitada. Usualmente la artista, dicta conferencias masterclass y compone permanentemente para diversos instrumentos.

En esta obra serán solistas Ada Hidalgo y Andrea Yurcic.

La otra composición que se interpretará será la 7ma Sinfonía de Ludwig Van Beethoven. En la semana en que se conmemoran los 200 años desde el estreno de la 9na Sinfonía de Beethoven, un símbolo de fraternidad y esperanza, la Orquesta Sinfónica de San Juan rinde homenaje al genio de Bonn coronando su concierto con la emblemática 7ma Sinfonía. Compuesta entre 1811 y 1812, se destaca por su vigoroso ritmo y su profunda expresión emocional. Estrenada en un concierto benéfico en Viena en 1813, en medio de un turbulento período europeo marcado por las Guerras Napoleónicas, la Séptima Sinfonía conquistó rápidamente al público vienés y al día de hoy continúa siendo una de sus obras más representadas.

Para toda la 50° temporada de la Orquesta Sinfónica durante el 2024, se estableció que la dirección esté a cargo de directores/as invitados/as. En esta oportunidad el maestro invitado es Pablo Bocchimuzzi.

Bocchimuzzi es egresado con méritos de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina en las Licenciaturas de Composición y Dirección Orquestal (Prof. Carlos Vieu) y de la Academia Orquestal del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón como violista. Realizó estudios en Alemania junto a los maestros Jorma Panula, Collin Metters y Nicolás Pasquet. Actualmente, se desempeña como Coordinador General de la carrera de Academia Orquestal del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. A su vez, desde 2018 y tras concursar por el puesto, es director musical y arreglador en la Agrupación Sinfónica de la Municipalidad de Morón en Buenos Aires.

Dirigió en numerosas ocasiones la Orquesta Académica del Teatro Colón en su Sala Principal, entre las cuales se destacan la participación del Ciclo Colón Contemporáneo junto al Ensamble Bang on a Can y el concierto de arte digital contemporáneo de Refik Anadol, con obras de Berio y Ligeti. En septiembre pasado, dirigió la reposición de la versión semi-escenificada de la ópera de cámara Alice in Wonderland de Marta Lambertini en la Usina del Arte, proyecto académico del ISATC con alumnos de Canto, Dirección Escénica de Ópera, Preparación Musical de Ópera y el Ensamble Erató. A su vez ha colaborado con la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda y Orquesta Sinfónica Provincial de Chaco.

