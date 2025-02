La nueva generación de hombres que se viene: machos sigma

Los machos Sigma son los lobos solitarios entre los misóginos. Ello se consideran demasiados inteligentes para el resto del mundo, especialmente para las mujeres. Pero en lugar de compadecerse, llorar y radicalizarse en Internet como los hacen otros estereotipos, los machos Sigma se aíslan en una arrogancia muy estilizada y en una realidad creada por ellos mismos en la que cultivan sus valores y principios, que vienen acompañados de una imagen “anticuada” para muchas personas de la masculinidad.

Los machos Sigma buscan la perfección, el poder y la superioridad, tanto en su aspecto como en su situación económica, por eso otro rasgo distintivo importante de los machos Sigma es la frialdad emocional, por la que no sólo se aíslan del mundo exterior, sino que también buscan manipular a la gente que les rodea.

Según expresan muchos de estos hombres, los machos Sigma se sienten atraídos por mujeres especialmente atractivas debido a todas estas características, pero no están interesados en ellas. Estos hombres sonríen a las mujeres, las menosprecian y, literalmente, no las necesitan en su vida, son trofeos temporales con los disfrutar y exhibirse sin comprometerse a nada más, ya que en general no necesitan a nadie. Para qué. Al fin y al cabo, son machos Sigma.

Sigma en redes sociales

Las redes sociales han facilitado que estas ideas lleguen a una audiencia más amplia, incluidas personas jóvenes altamente impresionables cuyos argumentos influyen muchísimo en la forma de pensar, de relacionarse y en cómo los jóvenes configuran su identidad. Estas tendencias pueden alterar la percepción que los adolescentes tienen sobre sí mismos y su entorno, fomentando relaciones tóxicas y conductas problemáticas.

El atractivo para los jóvenes radica en parte en su presentación como algo aspiracional: la búsqueda del éxito, la autosuficiencia y el control emocional. Sin embargo, las consecuencias de adoptar estos valores pueden ser dañinas ya que es fácil que los adolescentes adopten ideas sin un “filtro crítico", lo que puede afectar no solo sus relaciones interpersonales, sino también su salud mental. La falta de contacto emocional, la glorificación de la soledad y el rechazo hacia las mujeres pueden derivar en problemas graves como la violencia y la agresividad.

A continuación, analizamos las características atribuidas a este arquetipo desde una perspectiva psicológica basada en estudios sobre personalidad y comportamiento sociales:

Independiente e inconformista : El macho sigma actúa de forma autónoma, no depende de los demás y no se adhiere fácilmente a las normas sociales.

: El macho sigma actúa de forma autónoma, no depende de los demás y no se adhiere fácilmente a las normas sociales. Reservado e introspectivo: El macho sigma es misterioso, difícil de leer y propenso a reflexionar sobre los pensamientos y sentimientos internos de uno.

El macho sigma es misterioso, difícil de leer y propenso a reflexionar sobre los pensamientos y sentimientos internos de uno. Inteligente y autodidacta: Tiene una inteligencia superior a la media, piensa críticamente y aprende en gran medida mediante el autoestudio.

Tiene una inteligencia superior a la media, piensa críticamente y aprende en gran medida mediante el autoestudio. Adaptable: El macho sigma se adapta fácilmente a diferentes situaciones y entornos, integrándose en diferentes grupos sin llamar demasiado la atención.

El macho sigma se adapta fácilmente a diferentes situaciones y entornos, integrándose en diferentes grupos sin llamar demasiado la atención. Estratega experto: El hombre sigma tiene un talento natural para la estrategia y la planificación, que utiliza para lograr sus objetivos.

Desde un punto de vista profesional, el “macho sigma” es una construcción cultural más que una categoría de personalidad real. Sin embargo, el concepto recoge rasgos que sí existen en ciertas personalidades en hombres que nos rodean, como la baja extraversión, el pensamiento estratégico y la independencia emocional. No obstante, en la práctica, la mayoría de las personas necesitan algún nivel de interacción social y pertenencia, lo que desafía la idea de un hombre completamente autosuficiente y ajeno a la sociedad.

En definitiva, más que un tipo de hombre superior o especial, el “macho sigma” es un ideal romántico que muchos hombres persiguen de independencia y desapego que puede ser atractivo para quienes buscan un modelo alternativo a los estereotipos tradicionales de masculinidad. Es un escudo, o disfraz que usan para no sentirse vulnerables ante una sociedad que sienten esta desacomodada en la visión del hombre como ellos lo perciben.

Escrito por: Carlos Fernández. Coach y psicólogo.

Redes sociales: Facebook e Instagram: Europa Coaching.