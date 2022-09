La nueva colección del mundo Adarvez que es un boom: aviones y un helicóptero

27a58cd3-421f-4d3b-a600-f6ce77d4bc2c.jpg

Según explicó el quinielero, esta colección está compuesta "por aviones de la 2° Guerra Mundial cazas y bombarderos de todas las nacionalidades de las fuerzas que intervinieron en aquella guerra: norteamericanos, ingleses, japoneses, franceses".

El empresario fue comprando las piezas a medida que iban apareciendo con el paso de los meses. "No salieron todas las piezas simultáneamente, si no en distintas épocas; vienen relativamente armados los aviones ya que solo había que ponerles piezas pequeñas como las hélices; son metálicos y con muy buen detalle. Además con cada pieza también iba el fascículo con la historia de cada uno y todas las acciones bélicas en las que intervinieron", explicó.

Cuando los sanjuaninos ingresan al negocio ven más detenidamente los 20 aviones pequeños y tres aeromodelos que cuelgan desde el techo: un helicóptero y un avión Cessna 172 que tiene 1.40 de envergadura y es el más grande de todas las piezas; ambos vuelan gracias a su motor y son radiocontrolados; y un segundo avión, a su lado, que tiene un motor a goma.

Colgados desde el techo: el helicóptero, en una esquina; y los dos aviones.

Pero también, entre todas estas piezas, se encuentra un avión de papel que el mismo Carlos armó siguiendo un instructivo de internet: 1 avión F16- Phantom de la fuerza norteamericana.

Como siempre, esta colección también es un boom en los sanjuaninos: "todo el mundo me pregunta si la vendo, no sé si la colección, pero las piezas en forma individual; el otro día vino una persona queriendo comprar tres aviones que a él le faltan para su colección, ofreciéndome una buena cantidad de plata pero le dije que no", contó Adarvez, y fue contundente: "mi colección no se vende".

Por primera vez, desde hace aproximadamente 15 días se exponen en la vidriera de este histórico comercio sanjuanino los aviones que cuentan una historia y allí seguirán estando un tiempo ya que por ahora no tiene pensado levantarla. Lo que sí ya sabe cómo volverá a sorprender a los transeúntes y clientes en su próxima colección: réplicas de armas, en escala pequeña y también en 1:1.

Mirá el video: