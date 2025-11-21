viernes 21 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
FNS 2025

La noche del tunga-tunga: de Omega a Q'Lokura, los sanjuaninos bailaron hasta la madrugada al ritmo del cuarteto

La primera noche de la Fiesta Nacional del Sol se transformó en una maratón cuartetera de lujo: Pijama Party, Omega, Sabroso, La Banda de Carlitos con Eugenia y Q’Lokura encendieron la madrugada sanjuanina. El público hizo el aguante pese al viento y las altas horas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
whatsapp-image-2025-11-21-at-082421_54937923120_o
whatsapp-image-2025-11-21-at-082421-1_54936737367_o
whatsapp-image-2025-11-21-at-082420_54937615536_o
whatsapp-image-2025-11-21-at-082421-2_54937615456_o

El Estadio del Bicentenario estaba encendido desde temprano. Sin feria, sin vuelta previa y con la gente copando tribunas y campo, la primera noche de la Fiesta Nacional del Sol se entregó por completo al tunga-tunga. Y nadie se quedó afuera.

Lee además
la noche del cuarteto, agotada para el primer dia de la fiesta nacional del sol 2025
¡No va más!

La noche del cuarteto, agotada para el primer día de la Fiesta Nacional del Sol 2025
euforia y corridas en el bicentenario: asi fue la apertura de puertas en la noche de cuarteto
Expectativa por el tunga-tunga

Euforia y corridas en el Bicentenario: así fue la apertura de puertas en la noche de cuarteto

La apertura estuvo a cargo de Pijama Party, que llegó con la misión de prender la mecha y lo hizo sin titubear. Entre covers del momento y esos hits que los pusieron en el mapa -como Aventura y Comerte a Besos- la banda local logró que más de uno olvidara que todavía era temprano. Saltos, coros y un arranque que ya anticipaba lo que sería una noche larguísima.

whatsapp-image-2025-11-21-at-082421-1_54936737367_o

Después llegó el turno de Omega, los hermanos Flores y su sello cuartetero inconfundible. Bastó que sonara “La Mariposa” para que el público explotara. La banda repasó lo mejor de su repertorio, mezcló nostalgia con fiesta y dejó el escenario vibrando, literalmente, cada vez que arrancaban un clásico.

whatsapp-image-2025-11-21-at-082420_54937615536_o

Ya pasadas las 23, el Bicentenario recibió una de las joyas más queridas del cuarteto cordobés: Sabroso. Con Wally Mercado al frente, la banda hizo un recorrido por sus infaltables: “Bella Idiota", “Año tras año”, “Maldita Hermosa”. Pero si hubo un momento de locura total fue el cierre con “Llegó tu papi”. Una ovación gigante, gritos, flash de celulares y un pogo espontáneo que se armó solo.

La madrugada siguió subiendo de nivel con La Banda de Carlitos, acompañada por Eugenia Quevedo, que fue sin dudas la más ovacionada de la noche. En su mejor momento, la puntana demostró carisma, presencia y una voz que atraviesa cualquier escenario. Junto al Queso hicieron temblar el Bicentenario con “Estrellita mia”, “Besame bonito” y “Por el Contrario”. Además de hacer bailar, hicieron reír: un ida y vuelta picante, divertido, que la gente celebró.

whatsapp-image-2025-11-21-at-082421-2_54937615456_o

Ya pasadas las 4 de la mañana, cuando cualquiera habría imaginado que el público estaría aflojando, llegó el broche perfecto: Q’Lokura. Con El Chino Herrera y Nicolás Sattler al frente, la banda del momento salió a coronar la noche. Enloquecieron a los sanjuaninos con “Yo era”, “La última granads”, la ”Sessions 4" y ese combo de hits que no fallan jamás. Tocaron más de una hora y, aun con el fresco, la gente no aflojó ni un segundo.

Así terminó la primera noche del Sol: con miles de personas bailando hasta la madrugada, sin mirar la hora, entregados al cuarteto y escribiendo, una vez más, una de esas noches que quedan en la memoria de la FNS. Una verdadera noche del tunga-tunga.

FUENTE: Si San Juan

Temas
Seguí leyendo

Cómo se desarrollará la Fiesta Nacional del Sol el domingo, tras la suspensión de la Feria el jueves

Explota la venta ilegal de entradas gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol: a cuánto las ofrecen

En la previa de la elección, las aspirantes a Emprendedora del Sol se reunieron con el Gobernador

Tras la suspensión de la Feria, la segunda jornada de la Fiesta del Sol se viene con todo: lo que hay que saber

Buscate si fuiste al ventoso primer día de la Fiesta Nacional de Sol 2025

"Vivo está FNS con mucha emoción y nostalgia": Giselle Fernández, a 10 años de su coronación

Darío Barassi, entre nostalgia y orgullo: "Quiero que mis hijas vivan lo que yo viví acá"

Los cinco momentos más destacados del show en el Velódromo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Explota la venta ilegal de entradas que son gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol, en las redes. 
De no creer

Explota la venta ilegal de entradas gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol: a cuánto las ofrecen

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Buscate si fuiste al ventoso primer día de la Fiesta Nacional de Sol 2025
Galería de fotos

Buscate si fuiste al ventoso primer día de la Fiesta Nacional de Sol 2025

La mujer denunciada, Mónica Paredes Narváez.
Traición y fraude

Mala amiga: ayudó a su vecina del Médano y de paso la estafó con dos préstamos; ahora debe devolver $1.300.000

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario
Video

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario

Tras el viento Sur, ¿cómo estará el tiempo este viernes en San Juan?
Pronóstico

Tras el viento Sur, ¿cómo estará el tiempo este viernes en San Juan?

En detalle, cada uno de los aspectos a tener en cuenta para ser parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Clima

Se suspende la feria de la Fiesta Nacional del Sol pero habrá show y espectáculo

Te Puede Interesar

El sistema Braille, fundamental para no videntes.
Inclusión

¿Sistema Braille en las boletas para votar en San Juan en 2027?

Por Miriam Walter
Sebastián Aguirre, Pablo Ezequiel Pérez, Braian Álvarez Cuello, Enzo Alfredo Pérez y Franco Alfredo Monteleone.
Caso Emanuel Rodríguez

La banda acusada de asaltar y dejar cuadripléjico al empresario de Rawson vuelve a Tribunales

Explota la venta ilegal de entradas que son gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol, en las redes. 
De no creer

Explota la venta ilegal de entradas gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol: a cuánto las ofrecen

Un auto atravesó el guardarraíl de la Circunvalación y quedó atrapado en el medio de la avenida: cinco personas fueron hospitalizadas
Video

Un auto atravesó el guardarraíl de la Circunvalación y quedó atrapado en el medio de la avenida: cinco personas fueron hospitalizadas

Cómo se desarrollará la Fiesta Nacional del Sol el domingo, tras la suspensión de la Feria el jueves
Servicio

Cómo se desarrollará la Fiesta Nacional del Sol el domingo, tras la suspensión de la Feria el jueves