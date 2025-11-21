La noche del tunga-tunga: de Omega a Q'Lokura, los sanjuaninos bailaron hasta la madrugada al ritmo del cuarteto

El Estadio del Bicentenario estaba encendido desde temprano. Sin feria, sin vuelta previa y con la gente copando tribunas y campo, la primera noche de la Fiesta Nacional del Sol se entregó por completo al tunga-tunga. Y nadie se quedó afuera.

Expectativa por el tunga-tunga Euforia y corridas en el Bicentenario: así fue la apertura de puertas en la noche de cuarteto

La apertura estuvo a cargo de Pijama Party, que llegó con la misión de prender la mecha y lo hizo sin titubear. Entre covers del momento y esos hits que los pusieron en el mapa -como Aventura y Comerte a Besos- la banda local logró que más de uno olvidara que todavía era temprano. Saltos, coros y un arranque que ya anticipaba lo que sería una noche larguísima.

Después llegó el turno de Omega, los hermanos Flores y su sello cuartetero inconfundible. Bastó que sonara “La Mariposa” para que el público explotara. La banda repasó lo mejor de su repertorio, mezcló nostalgia con fiesta y dejó el escenario vibrando, literalmente, cada vez que arrancaban un clásico.

Ya pasadas las 23, el Bicentenario recibió una de las joyas más queridas del cuarteto cordobés: Sabroso. Con Wally Mercado al frente, la banda hizo un recorrido por sus infaltables: “Bella Idiota", “Año tras año”, “Maldita Hermosa”. Pero si hubo un momento de locura total fue el cierre con “Llegó tu papi”. Una ovación gigante, gritos, flash de celulares y un pogo espontáneo que se armó solo.

La madrugada siguió subiendo de nivel con La Banda de Carlitos, acompañada por Eugenia Quevedo, que fue sin dudas la más ovacionada de la noche. En su mejor momento, la puntana demostró carisma, presencia y una voz que atraviesa cualquier escenario. Junto al Queso hicieron temblar el Bicentenario con “Estrellita mia”, “Besame bonito” y “Por el Contrario”. Además de hacer bailar, hicieron reír: un ida y vuelta picante, divertido, que la gente celebró.

Ya pasadas las 4 de la mañana, cuando cualquiera habría imaginado que el público estaría aflojando, llegó el broche perfecto: Q’Lokura. Con El Chino Herrera y Nicolás Sattler al frente, la banda del momento salió a coronar la noche. Enloquecieron a los sanjuaninos con “Yo era”, “La última granads”, la ”Sessions 4" y ese combo de hits que no fallan jamás. Tocaron más de una hora y, aun con el fresco, la gente no aflojó ni un segundo.

Así terminó la primera noche del Sol: con miles de personas bailando hasta la madrugada, sin mirar la hora, entregados al cuarteto y escribiendo, una vez más, una de esas noches que quedan en la memoria de la FNS. Una verdadera noche del tunga-tunga.

FUENTE: Si San Juan