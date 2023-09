La megaobra de la Ruta 40 Sur, a punto de iniciar, tomará hasta 300 trabajadores

Se trata de una histórica transformación, que había quedado trunca luego de que la empresa mendocina Green abandonara entre 2018 y 2019 dos tramos que estaba construyendo, con un avance menor al 20%, al declararse en convocatoria de acreedores. Luego ambas obras quedaron en una maraña legal hasta que Vialidad Nacional lograr rescindir el contrato, logrando relicitar en 2022 este tramo sarmientino que es el que arranca ahora. Incluso se preadjudicó a un consorcio de empresas -Dycasa/Mapal- que luego no quiso hacerse cargo de los trabajos y se consiguió reasignar la obra a otra UTE sin relicitar. El otro tramo, ubicado entre Cochagual (Sarmiento) y Calle 8 (Pocito), quedó pendiente porque tiene más trámites administrativos que resolver y se busca relicitar en noviembre, antes del recambio de Gobierno.

Este tramo en Sarmiento fue licitado por casi 11 mil millones de pesos, a valores del año pasado con lo que se estima que la inversión será mucho mayor teniendo en cuenta la inflación. Según Deiana, se prevé una inversión para este año de un tres o un cinco por ciento y de ahí en más se escala en los meses restantes. El financiamiento lo aporta el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con un crédito a conveniente tasa que deberá devolver Nación.

WhatsApp Image 2022-10-06 at 6.09.44 PM.jpeg El 7 de julio de 2022 se presentaron cinco oferentes para terminar la Ruta 40 Sur, de los cuales dos eran locales. Mapal fue elegida con Dycasa pero luego desistieron de participar. Ahora la obra la harán Dumandzic y Semisa.

En Vialidad Nacional celebran este paso fundamental ya que corona varios años de intensos esfuerzos codo a codo con el Gobierno de San Juan para destrabar estos trabajos. Es que el camino renovado es estratégico en la conexión dentro de la provincia y en la comunicación con la vecina provincia; a la vez que implica decenas de nuevos puestos de trabajos, más precisamente 300 padres de familia que tendrán ingresos por este empleo durante dos años y medio. Esa cantidad es solo de empleos directos pero se estima que habrá muchos más indirectos.

Durante la pandemia, en Vialidad Nacional seccional local, se dedicaron a cumplimentar todos los pasos administrativos, para facilitar la relicitación. Entre otros ítems, resolvieron las numerosas expropiaciones que, de acuerdo a la licitación anterior, dependían de Green y había dejado irresueltas. Además, los ingenieros viales se ocuparon de mejorar el proyecto, con cambios que permitieron hacer más funcional la traza. Sobre este punto, Deiana destacó que la autopista contempla tres puentes a desnivel, en Media Agua, Colonia Fiscal y Cochagual. "Estamos con el tema expropiatorio ya resuelto, vamos a mejorar incluso el proyecto inicial con muros de tierra armadas los puentes, además de las colectoras que en algún caso ya están pavimentadas", destacó el funcionario.

¿Cómo serán los desvíos?

El tramo entre Cochagual y Tres Esquinas contempla una obra de 26 kilómetros que ya están intervenidos, ya que la empresa que empezó a construirlos los dejó abandonados y en estos años Vialidad Provincial, en acuerdo con Vialidad Provincial, se encargó del mantenimiento. Deiana aseguró, respecto de cómo serán los desvíos cuando estén a pleno con los trabajos.

"Se tienen contemplados los desvíos. En algún caso ya hemos pavimentado algunos de ellos y se van a seguir utilizando. Otros desvíos va a haber y lógicamente van a dificultar el tránsito, pero no en la forma que sea la arbitraria, sino van a estar programados y van a estar informados en tiempo y en forma, en una construcción tradicional. Así es que molestias va a haber por los desvíos, pero lógicamente vamos a hacer los esfuerzos necesarios como para que impacten negativamente lo menos posible, para que no sean duros para el transeúnte y que no generen ningún conflicto de tránsito".