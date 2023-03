La historia de las nenas que cumplieron el sueño de conocer a María Becerra en la FNS

"La sigo hace 3 años, es una persona maravillosa, muy alegre, humilde, tiene un carisma muy lindo y me encanta como persona, La Nena de Argentina es muy hermosa", dijo la adolescente.

En cuánto a cómo inició la travesía para poder llegar hasta dónde estaba la cantante, relató que el Gobernador Sergio Uñac la ayudó a poder cumplir su sueño: "Cuando estaba en el predio vi llegar al Gobernador. Desde ese momento supe que esa era mi única oportunidad de hacer mi petición y él podía hacer que eso se cumpla. Cuando me acerqué a saludarlo tuve muchos nervios y le dije que le quería pedir un favor, ya que había cumplido mis 15 años. Era solo conocer a María Bercerra y me dijo que sí. Me ayudó a que pueda llegar a ella en su camarín y así poder tomarme la foto".

Entre a conocerla con mi hermanita minutos antes que suba al escenario, cuando terminó sus reportajes

Yo agradezco con todo mí corazón al Sr. Gobernador Sergio Uñac y a sus colaboradores que siempre estuvieron ahí presente para hacer mí sueño realidad

"No podía creer lo que estaba viviendo en ese momento, fue una gran alegría, me emocioné mucho, no me salían las palabras de la emoción que tenía al estar ahí al lado de María. MI sueño se cumplió y hoy tengo las fotos que guardaré por siempre. También, ese momento hermoso lo llevaré siempre en mí corazón", aseguró Yani, la adolescente que se animó e hizo una travesía para poder conocoer la artista.