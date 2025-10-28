martes 28 de octubre 2025

Para ir agendando

La Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes celebra los 50 años de su creación con un concierto de lujo

Con una puesta en escena multitudinaria, la unidad académica de la UNSJ celebrará un nuevo aniversario en el Auditorio Juan Victoria. Los detalles del evento gratuito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el marco de un nuevo aniversario de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, de la UNSJ, se estará llevando a cabo este viernes un concierto en el Auditorio Juan Victoria, con presencia de múltiples artistas que estarán bajo la dirección de Wolfgang Wengenroth.

El concierto será ejecutado por la Orquesta Sinfónica de la UNSJ, en el marco del ciclo de conciertos programados por el Centro de Creación Artística Orquestal. En esta oportunidad, los artistas Facundo Martínez, Johana Castro y Emilio Torres estarán desplegando su talento como solistas.

image

Además, la formación orquestal y los músicos estarán acompañados por el Coro de Niños, el Coro Pre Universitario y el Coro Vocacional, proponiendo una velada más que magnífica y de calidad musical académica.

La cita es este viernes 31 de octubre, a las 21 horas, en el Auditorio Juan Victoria. La entrada es libre y gratuita, siendo más que ideal el plan para disfrutar en familia o amistades.

