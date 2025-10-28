La Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes celebra los 50 años de su creación con un concierto de lujo

En el marco de un nuevo aniversario de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, de la UNSJ , se estará llevando a cabo este viernes un concierto en el Auditorio Juan Victoria, con presencia de múltiples artistas que estarán bajo la dirección de Wolfgang Wengenroth.

Video ¡Para la anécdota! Motoqueros sanjuaninos movieron un árbol caído en una ruta y se hicieron virales

Amor que salva Los ángeles de Naitan: una historia de resiliencia detrás del dolor

El concierto será ejecutado por la Orquesta Sinfónica de la UNSJ, en el marco del ciclo de conciertos programados por el Centro de Creación Artística Orquestal. En esta oportunidad, los artistas Facundo Martínez, Johana Castro y Emilio Torres estarán desplegando su talento como solistas.

image

Además, la formación orquestal y los músicos estarán acompañados por el Coro de Niños, el Coro Pre Universitario y el Coro Vocacional, proponiendo una velada más que magnífica y de calidad musical académica.

La cita es este viernes 31 de octubre, a las 21 horas, en el Auditorio Juan Victoria. La entrada es libre y gratuita, siendo más que ideal el plan para disfrutar en familia o amistades.