La Difunta Correa, la venerada con un enigma histórico a resolver

En la inmensidad de ese desierto, comenzó a tomar forma el santuario de Vallecito. Llegaron los primeros pedidos a la santa popular y los camioneros se volvieron rápidamente devotos de esta mujer. Así como la Difunta concede, cobra. Eso es lo que dice la cultura popular y es por ello que los promesantes siempre vuelven a cumplir. Son tantas las cosas que le han llevado a la Difuntita que hay un museo en donde se pueden ver desde cordones umbilicales, vestidos de novia, pequeñas casitas hasta camisetas de clubes de fútbol.

Michel Zeghaib escribió un libro sobre la Difunta Correa. Se llama "Deolinda, crónica de una pasión" y es una crónica novelada. Empezó a pensar en la posibilidad de escribir este libro cuando era sacerdote en la parroquia de de Mayo y tenía bajo su órbita a la iglesia de Vallecito. Zeghaib usó la hipótesis de la profesora de Letras Cristina Krause, que establece la credibilidad en la Difunta a través de la fe de la gente, según escribió la periodista Viviana Pastor en Tiempo de San Juan. "No soy devoto de la Difunta, pero si soy devoto de la gente que cree en ella. Los santos nunca movieron mi fe y la Difunta, más que santa, es una mujer milagrosa declarada por la gente, una mujer que puede enfrentarse a lo imposible", dijo en aquella nota el escritor.

A pesar de que son varios los libros que se inspiran y hablan de la Difunta, incluso la pluma de moda, Camila Sosa Villada, escribe de Deolinda, no se ha encontrado documentación que respalde los relatos orales. Que no se haya encontrado no significa que no exista, dijo en aquella recordada entrevista Mendoza.

La Dictadura quiso terminar con el santuario de Vallecito. Hay escritos de aquella época en los que se pide terminar con la representación de lo pagano que personalizaba la Difunta Correa. El sector de la Iglesia Católica que apoyaba el golpe de Estado pidió tirar abajo este espacio de fe popular en Caucete pero por distintos motivos que no trascendieron, el santuario resistió.

El paraje sigue siendo un imán, la fe por la santa popular se multiplica y su valentía y heroísmo generan un magnetismo que transforma a la Difunta en el ícono pop más importante de San Juan.