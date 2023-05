La complicación que demora la mejoría de la sanjuanina que tiene una de las enfermedades más raras del mundo

Haciendo uso de sus redes sociales, la joven señaló que le negaron la visa para poder ingresar a Estados Unidos. “Lo que estoy sufriendo de dolor y además pasar por esta angustia por personas bastantes ineptas que me están sacando la oportunidad de sanar”, escribió en parte de su descargo, donde contó que no recibió ninguna explicación sobre el rechazo.

Además, comenta que en ningún momento le permitieron exhibir la documentación médica que argumenta los motivos del viaje a Norteamérica ni la entrevistaron para conocer su situación, lo cual le genera una mayor impotencia.

Cabe recordar que desde hace cuatro años Florencia fue diagnosticada, tras varios estudios, y descubrieron que padece endometriosis profunda y el “síndrome del cascanueces”, una de las enfermedades más raras y extrañas del mundo. Desde que se conoció su caso, ella siempre dejó explícito lo difícil que le es poder vivir el día a día, ya que el dolor que la aqueja es constante.

Una vez contando con el diagnostico, la joven indagó por todos lados para poder encontrar una solución a su padecimiento, y la esperanza llegó hace unos meses, cuando contactó a un profesional y tramitó un turno para poder realizase un estudio neurológico de alta complejidad y conocer si está su organismo en condiciones de soportar una cirugía, lo que podría poner un fin a su dolor.

Lamentablemente, pese al tiempo y al dinero invertido, una traba burocrática complica su situación.

“Que esto llegue a alguien que me pueda ayudar. Ya no doy más, no doy abasto con tantas injusticias, con tanta basura alrededor”, escribió en sus redes.