Karina, la sanjuanina que es la voz de San Cayetano a fuerza de voluntad

“Yo tengo un problema para caminar de nacimiento, porque nací con 6 meses de gestación y no se me desarrollaron los tendones. Además, tengo dificultades en la vista. Tengo mil limitaciones físicas, pero estoy bien, contenta con todas las tareas que hago”, cuenta Kari, como le dicen sus familiares, a Tiempo de San Juan.

image.png

Ella vive con sus padres a la vuelta del Santuario y eso definió su vida. “Hace 36 años, gracias a un sacerdote que descubrió mi vocación, soy catequista. Empecé a los 14 años en la Acción Católica, después fui delegada de la organización y, también, delegada de juveniles. A los 17 años empecé a dar catequesis familiar, siempre acá en San Cayetano. Y después me sumé también a la parroquia María Madre de Dios. Dejé mis actividades por la pandemia, tuve un descanso, pero ahora volví. Estoy dando catequesis para adultos jóvenes y catequisis familiar”, enumera Karina.

Y agrega con orgullo: “Además, colaboro con el canto en las misas desde hace unos 6 años. Empecé después de hacer un curso que daban en Don Bosco. Acá hay un chico que canta siempre, que es Gustavo, él es el cantante oficial y cuando no puede venir, estoy para suplantarlo”.

La mujer asegura que desempeña todas esas tareas por vocación, no cobra por ellas. Pero, su recompensa es ser parte de su comunidad y ayudar a otros. Y relata: “El sábado, por ejemplo, hizo la comunión un chico al que le di clases. Él sufrió un accidente a los 16 años y quedó con graves secuelas. Pero viéndome a mí, se animó a aprender y ahora, como se dio cuenta de que podía, se va a animar también a retomar los estudios y terminar el Secundario. Así que, para mí, es una doble satisfacción”.

image.png

En cuanto a San Cayetano, confía que, “para mí significó una puerta abierta para empezar y ahora, es el que me ayuda a seguir. No imagino mi vida fuera del Santuario. A mí me impulsó a estudiar, a seguir, a avanzar. El Santuario de San Cayetano fue siempre mi refugio. Hasta los 16 años sólo estaba en mi casa, por miedo de mis papás. Y fue un campamento de la Iglesia el que me ayudó a salir por primera vez. Me cambió la vida, a partir de ahí empecé a estudiar. Aprendo mucho de los sacerdotes y la gente aprende de mi testimonio. Yo digo que el Señor se toma de mi forma de vivir, que no la tomo como una discapacidad, sino como una capacidad distinta de ver la vida; para ayudar a otros a seguirlo. Soy un instrumento de Él. Y dentro de eso, San Cayetano es el ejemplo de humildad y perseverancia”.

En ese contexto, cuenta: “Muchas veces me preguntan, ‘¿si a vos te faltan tantas cosas, ¿qué le tenés que agradecer a Dios?’ Y yo les digo: ‘Lo primero que le tengo que agradecer es la vida’, porque yo era una persona que no iba a vivir y aquí estoy porque Él quiere que esté. Hoy me siento plena con mi tarea. Mi ofrenda es mi día a día, con dolores, con descontentos, porque como todos, no tengo una vida perfecta; pero trato de perfeccionarme de a poquito para seguir”.

Las actividades en el santuario de San Cayetano en Chimbas, este 7 de agosto

image.png

Karina cuenta que, este miércoles las puertas de la capilla se abren a las 6 de la mañana, cuando se hace la salva de bombas. A las 7:30 comienza el rezo del Rosario que ella dirigirá. “Va a ser transmitido por radio María y nos unimos a la gente de Concepción, hacemos unos misterios nosotros y otros, ellos. Es una dicha para mí de guiar ese Rosario junto a un grupo de señoras”, detalla.

Para continuar, la primera misa, la Misa de los Peregrinos, se celebrará a las 8. A las 10 será el turno de la Misa de las Mujeres de Acción Católica. Después se realizará la tradicional bendición de vehículos, afuera del Santuario. Y a las 14 nuevamente habrá misa.

A las 16 se realizará la procesión con el Santo y las imágenes que lo acompañan, en las inmediaciones del Santuario. Luego, estará la misa de las 17:30 y la última celebración, dedicada a los jóvenes, está prevista para las 20.