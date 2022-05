Juli Coria, la sanjuanina que la rompe en TikTok y sueña con participar en una ficción

Tiempos de redes ¡Like like like!: con ustedes, los influencers sanjuaninos que rompen Instagram

Julieta Coria , o Juli como la nombran quienes la conocen, es oriunda de Rawson, donde hasta los 17 años vivió junto a su madre, padre y hermana, y al culminar la secundaria se instaló en Buenos Aires. “Fue una decisión que tomé con tres amigas más, con quienes habíamos estudiado teatro desde chica”, comenta la sanjuanina. Y sí, sus inicios fueron a temprana edad. Recuerda que no era muy buena en deportes, además de no gustarle. Fue en esa época que se estrenó la popular película de Disney "High School Musical”, de la cual se volvió muy fanática junto con una amiga, y como por obra del destino, semanas después llegó a sus pequeñas manos el folleto de una academia de comedia musical. “Me acuerdo que en el folleto decía ‘dónde nacen las estrellas’ y me comí el viaje. Ya me veía en Hollywood, así que le pedí a mi mamá que me mandara a la academia y a inglés. Estaba segura que ese era mi destino”, recuerda entre risas.

El objetivo era claro, instalarse en Buenos Aires, acompañada de sus amigas de toda la vida, y estudiar teatro musical. Y lo hizo durante cuatro años. Además, estudió doblaje y hoy continúa formando su carrera actoral con distintos profesores.

Un momento que marcó el camino de la sanjuanina fue cuando se convirtió en “Chica Sedal” en mayo del 2021. “En Buenos Aires hay varias agencias de casting, donde todos los actores estamos ahí y ellos te mandan las convocatorias que van de acuerdo a cada perfil. Me mandaron el de la campaña de Sedal y lo di todo, desde principio quería estar ahí, y lo logré. Fue mi primera experiencia en publicidad a esa escala, y aunque fue agotador, sirvió mucho para aprender”, relata Juli, quien no se enteró que sería la protagonista de la publicidad hasta el día de la filmación.

Pero eso no fue todo, ya que antes, durante el 2019, comenzó a hacer videos para compartir en redes sociales como una herramienta más para que la gente la conozcan, sepan que está ahí, con todo su potencial listo para estallar. “Hice hasta una investigación para hacer los videos. Me re metí en el tema, indagando perfiles de personas que se dedicaban a hacer videos para redes sociales. La verdad es que comenzó a funcionar, y si bien no vivo de eso, es una fuente de trabajo, que es lo que quería”, comenta.

Sus contenidos, que por lo general abordan distintos temas desde la comedia no son simples videos hechos al azar. Detrás de ellos han un gran trabajo de producción. La sanjuanina reconoce que serán en total unas 12 horas entre la producción, filmación y edición, pero que las va repartiendo en la semana. “Cuando guiono un video se me van ocurriendo otras cosas que las voy anotando. También me voy asesorando con quienes están a mi alrededor por las temáticas abordadas ya que soy bastante cuidada con el contenido porque busco no ofender a nadie”.

“Me defino como actriz. Antes que las redes sociales, mi formación está en el teatro, pero también genero contenido. Al principio me constaba entenderme como influencer, pero aprendí a querer mi contenido y aceptarlo”, señala la joven sanjuanina que hoy tiene 97.300 seguidores en Instagram y 621.500 en Tik Tok, donde se pueden ver sus ocurrentes y divertidos videos de temáticas como el Censo, adicción a series, cómo son las personas según los signos y muchos temas más.

Cada cosa que se ha ido proponiendo la joven de 25 años lo ha cumplido, gracias a sus ganas de crecer y su espíritu, además del apoyo de su familia y de quienes la rodean. Hoy sus sueños y deseos más grandes pasan por poder trabajar en el mundo audiovisual. “Me gustaría hacer alguna ficción como series, películas, novelas. La verdad es que le estoy poniendo muchas pilas a eso ya que es lo que más me gustaría ahora. Para eso me estoy preparando desde hace años. Sería un sueño hecho realidad”, finaliza la sanjuanina Juli Coria.