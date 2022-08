Joven trans sanjuanina denuncia mala praxis y asegura que no la quieren atender

Según comenta, el post operatorio fue muy doloroso, pero además de eso, tuvo un principio de infección en la zona de los puntos. “Le dieron antibióticos, pero la infección seguía. Encima le sacaron el drenaje antes de tiempo. El asunto es que la infección nunca se fue, sino que se hizo más grande al punto que su cuerpo rechazó uno de los implantes y se desprendió la prótesis”, relata Sonia, quien precisó que su hija desde hace semanas viene registrando distintos malestares como fiebre, vómitos y mucho dolor.

Ante toda esta situación, acudieron nuevamente ambas al Hospital Guillermo Rawson, donde lamentablemente, según denuncian, no tuvieron ninguna respuesta favorable o ni siquiera inicio de solución al problema. “No la dejaron internada, solo le dieron más antibióticos y la mandaban de un lado para el otro. Casi que nos corrieron de cirugía general porque me decían que no la podían recibir, que no tenían camas”, apunta Sonia. Y continúa “anoche la estabilizaron porque estaba con fiebre, con vómitos. Pero tiene una infección que está avanzando mucho. Me dijeron que vaya el sábado de nuevo para ver si la operan, pero yo tengo mucho miedo por la salud de mi hija”.

Tras el episodio de maltrato señalado por Sonia hacia la joven trans, donde además señala que hubo comentarios discriminatorios que tiene grabados en su teléfono, se dirigió esta mañana a una comisaría ubicada en Santa Lucía para realizar una denuncia por presunta mala praxis contra el Hospital Rawson, pero no se la quisieron recibir “porque iba sin abogado”. “Yo no tengo plata para tener un abogado, y mi hija me preocupa ahora. Quiero que se recupere, que la atiendan y la operen para que ella pueda estar bien”, relataSonia.

Emma actualmente se encuentra en su domicilio, junto con su madre que está al cuidado de la joven trans. Manifiesta que sus dolores son inexplicables, le es muy dificultoso levantarse de la cama y cada día es un calvario para la joven de 35 años que solo espera poder tener la atención correspondiente para revertir su actual estado de salud. Sonia aseguró que una vez recuperada su hija, insistirá con la denuncia por mala praxis, "para que ninguna joven trans tenga que pasar por lo que pasa Emma", finalizó.