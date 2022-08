Jimena de la Torre: "El proyecto para ampliar la Corte Suprema busca la impunidad de Cristina"

“Es un proyecto más en un océano de ataques a la Justica que venimos teniendo desde que la Vicepresidente asumió en el gobierno. El presidente Alberto Fernández en las tres aperturas de sesiones planteó como un eje de gobierno y un objetivo la reforma de la justicia en distintas variaciones, primero con la Reforma Judicial, luego la Reforma del Ministerio Público Fiscal. Ahora tenemos el avance contra el Consejo de la Magistratura y la Corte con un proyecto que nace inconstitucional y es el proyecto de los 25 miembros de la Corte con la excusa de un federalismo porque sabemos que no significa eso. Cada Gobernador de cada provincia quiere poner a su propio ministro de la Corte, y para eso tienen el Senado, ahí es donde el federalismo se expresa”, afirmó de la Torre a Tiempo de San Juan .

Por otro lado, sostuvo que el proyecto presentado con la intensión de ampliar la cantidad de miembros en la Corte de Justicia es una injerencia de la política sobre el Poder Judicial. “Acá lo que tenemos es un intento, como lo hemos visto en otras partes del mundo, de coartar la justicia”.

image.png Actual conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

La letrada apuntó a que el motivo detrás del proyecto del Ejecutivo es lograr impunidad para la Vicepresidente de la Nación; pero también para lograr una supremacía de poder, ya que, según sostiene, de aprobarse la iniciativa el Poder Ejecutivo tendrá control sobre el Legislativo (con la mayoría de legisladores) y en el Judicial.

Al ser consultada sobre la posibilidad que avance la iniciativa de ampliar la Corte Suprema, la consejera de la Magistratura afirmó que espera que el Congreso lo pueda frenar, pero de no ser así, anhela que sea el mismo Poder Judicial quien resista al control de poder de parte del Ejecutivo.

“En San Juan la Justicia tiene mucho camino por delante en materia de independencia”

Mientras desarrolla distintos encuentros con letrados y representantes del Poder Judicial en San Juan, Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura Nacional afirmó que brega por defender la constitución nacional y los valores republicanos. “Para nosotros si no tenemos una justicia independiente no hay un desarrollo posible para la Argentina”, detalló.

“Lo que me llevo hasta ahora es la sensación de una Justicia que tiene mucho camino por delante en materia de independencia. No me es ajeno que hace 10 días clausuraron el edificio del Juzgado Federal 1 por cuestiones edilicias. Por un lado, exigimos, pero por el otro lado debemos asegurar que la Justicia trabaje en buenas condiciones. Necesitan infraestructura edilicia y tecnológica para hacer su tarea”, finalizó.