IPV San Juan: una por una, cuáles son las formas de adquirir una casa o un terreno

¿Cómo me inscribo en el IPV? ¿Cuáles son los requisitos para inscribirme?

Para inscribirse en el IPV es necesario contar con grupo familiar, que puede estar compuesto por: un matrimonio con o sin hijos, una persona con sus ascendientes y/o descendientes legalmente reconocidos, hermanos, o dos personas unidas en concubinato; no poseer un terreno y/o inmueble a nombre de ninguno de los inscriptos y presentar la siguiente documentación:

• DNI Original de todo el grupo familiar. • En caso de discapacidad, presentar certificado expedido por la Dirección de Discapacidad. • En caso de pertenecer a las fuerzas de seguridad (policía o servicio penitenciario), presentar credencial que lo acredite. • En caso de ser ex combatiente de Malvinas, presentar certificado otorgado por el Ministerio del Interior. • En caso de concubinos, presentar certificado de unión convivencial.

Para realizar este trámite, es obligatorio contar con un turno gestionado a través del portal turnos.sanjuan.gob.ar.

¿Cuáles son los requisitos para reempadronarse en el IPV?

¿Cómo actualizo los datos de mi inscripción?

Para actualizar o modificar los datos de tu ficha de inscripción, tenés que presentar el DNI del titular del grupo familiar y la documentación correspondiente de aquellos datos que necesites modificar y/o actualizar. Para realizar este trámite, es obligatorio contar con un turno gestionado a través del portal turnos.sanjuan.gob.ar.

¿Cómo puedo verificar los datos que figuran en mi inscripción?

Para verificar los datos de tu ficha de inscripción, tenés que presentar el DNI del titular del grupo familiar en la Mesa de Informes del Instituto Provincial de Vivienda. Para realizar este trámite, es obligatorio contar con un turno gestionado a través del portal turnos.sanjuan.gob.ar.

¿Puedo sacar un integrante del grupo o formar nuevo grupo familiar?

Sí. Para actualizar o modificar los datos de tu ficha de inscripción, tenés que presentar el DNI del titular del grupo familiar y la documentación correspondiente de aquellos datos que necesites modificar y/o actualizar. Para realizar este trámite, es obligatorio contar con un turno gestionado a través del portal turnos.sanjuan.gob.ar.

¿Cuándo hay un nuevo Sorteo Provincial de Vivienda?

El Instituto Provincial de la Vivienda está trabajando en la elaboración de una nueva etapa del Sorteo Provincial de Vivienda. Los diferentes barrios que se sortearán se encuentran en proceso licitatorio, de ejecución y obtención de terrenos. Cuando se comience con esta etapa del Sorteo Provincial de Vivienda será informada por todos los medios de comunicación y nuestros canales oficiales.

¿Cómo son los sorteos? ¿Cuáles son los grupos de prioridad?

Las viviendas del IPV son adjudicadas mediante sorteos. Para participar de estos sorteos, es necesario estar inscripto y reempadronado en el IPV. La metodología implementada para los sorteos consiste en una página web en la que los inscriptos pueden acceder a la información más importante del sorteo, la normativa del mismo y la aplicación para elegir el barrio en el que participarán del sorteo. El objetivo de la implementación de este sistema es que los postulantes conozcan su barrio desde el principio del proceso y de esta forma lograr la apropiación social de los adjudicatarios, evitar el desarraigo y a futuro, posibles viviendas sociales deshabitadas. A su vez, esta metodología divide el padrón en diferentes grupos de prioridad:

• Grupo 1: más de 13 años de antigüedad • Grupo 2: entre 7 y 13 años de antigüedad • Grupo 3: entre 0 y 7 años de antigüedad • Discapacidad General • Discapacidad motriz • Fuerzas de seguridad

Cada uno de estos grupos, tiene un porcentaje de prioridad correspondiente:

• Grupo 1: 41% • Grupo 2: 25% • Grupo 3: 20% • Discapacidad Motriz: 5% • Discapacidad General: 5% • Fuerzas de seguridad / Ex Combatientes de Malvinas: 4%

Un particular me ha ofrecido una carpeta de IPV, ¿puedo comprarla?

La Asistencia Financiera del IPV es una operatoria a través de la cual gremios, sindicatos o entidades intermedias tienen la posibilidad de acceder a una vivienda. Antes de comprar una carpeta, te sugerimos acercarte a las oficinas de Adjudicaciones del IPV (entrepiso del Centro Cívico), para comprobar que se trate de un proyecto oficial y el listado de postulantes.

Programa Mi Casa - Mi Hogar

Es un programa del Instituto Provincial de la Vivienda, que consiste en una Asistencia Financiera para construcción, terminación y ampliación de viviendas. El préstamo está destinado a familias que cuentan con un terreno propio.

Con este programa, iniciado en el año 2018, se puso en marcha un nuevo sistema a través del cual el monto del préstamo se mantiene permanentemente actualizado, ya que el valor del mismo se calcula en Unidades de Vivienda (UVIs). El importe máximo que puede financiar el IPV es el que corresponde a la construcción del 80% del valor de una vivienda de hasta 80 metros cuadrados. Actualmente, el monto máximo financiable para la construcción supera los $2.000.000. La devolución de este préstamo puede fijarse en tres plazos diferentes: a 20, 25 y 30 años. Además, “Mi Casa, Mi Hogar” tiene 0% de interés.

Para acceder a este programa son requisitos excluyentes: constituir un grupo familiar de al menos dos personas; tener ingresos familiares que permitan el reintegro de la cuota de la asistencia financiera; ser propietario de un terreno, escriturado e inscripto en el Registro General Inmobiliario; poseer documento de identidad argentino; no ser propietario de viviendas sismorresistentes o bienes inmuebles realizables distintos al inmueble afectado, siempre que dichos bienes no constituyan un medio de vida del solicitante; no haber sido adjudicatario de viviendas financiadas por el Estado; ser mayor de 18 años y menor de 60.

Programa Suelo Activo, Sueño Cumplido

Suelo Activo es la primera operatoria destinada a quienes quieren proyectar y construir su sueño. Este nuevo programa ofrece un lote totalmente urbanizado más el crédito que permite la construcción de la vivienda. Contempla diversos prototipos de vivienda, alrededor de 6, los cuales serán seleccionados por los/las beneficiarios/as para construir su futuro hogar. La modalidad de selección será por sorteo que será entre abril y mayo próximos.

El nuevo complejo con el que se estrenará el sistema cuenta con 930 lotes urbanizados, con servicios, que están divididos en tres sectores:

* Sector 1: 309 lotes

* Sector 2: 302 lotes

* Sector 3: 319 lotes

El barrio está ubicado en el departamento de Rawson en la calle Chacabuco, entre Dr. Ortega y República del Líbano, frente al barrio Valle Grande y los lotes están dotados de los servicios de agua potable, energía eléctrica, gas y cloacas. También posee veredas y demarcación de las parcelas.

Una vez que ya estén los adjudicatarios que se definirán por sorteo, deberán pagar una cuota. Cuando el beneficiario haya pagado varias, lo que se considera un "plan ahorro", podrá realizar un proyecto de viviendas que deberá ser aprobado en el Municipio de Rawson y, a partir de allí, el IPV les otorgará el préstamo para que puedan ir construyendo su vivienda.

Después de 12 meses del inicio de la obra, los adjudicatarios tendrán que comenzar a devolver el crédito inmobiliario. El monto de las cuotas será definido de acuerdo a los ingresos que tenga la persona, y será devuelto en 20, 25 o 30 años, de acuerdo a lo pactado.

Durante el mes de febrero de 2022, el IPV realizó la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N° 06/2021, para la obra de urbanización del Barrio. El presupuesto oficial de los trabajos fue de $1.044.561.585,60 y será financiada por medio del “Plan Nacional De Suelo Urbano” del Programa Nacional De Producción de Suelo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación Argentina.

Requisitos para inscribirse:

Conformar un grupo familiar, el que puede estar compuesto por:

- Matrimonio con o sin hijos.

- Dos personas convivientes que posean unión civil convivencial.

- Persona con sus ascendientes (padres) o descendientes (hijos reconocidos).

- Hermanos.

Estar inscriptos en el registro permanente de postulantes del IPV

Ingresos del Grupo Familiar: La suma de los ingresos formales netos deberán estar comprendidos entre los TRES y QUINCE sueldos mínimos, vitales y móviles, acreditando una antigüedad laboral mínima de 12 meses.

Todas las personas integrantes del grupo familiar deberán:

No ser propietarias/os de viviendas, terrenos o inmuebles.

No haber sido beneficiarias/os de subsidios, préstamos y/o viviendas por el IPV

No haber sido beneficiarias/os de programas habitacionales nacionales, provinciales o municipales.

Tener residencia estable y publica en la provincia mayor a 2 años.

Presentar en tiempo y forma toda la documentación requerida por IPV.

*Y demás requisitos exigidos por la Ley 196 – A, Resolución Reglamentaria 153 y 168 y demás normativas.

Los barrios a construirse por departamento

POCITO

Barrio Las Pampas, sector 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 y 8

Barrio Casa Activa, de PAMI (32 viviendas)

Barrio Las Pampas zona 1 y 2

Barrio UOEYP (102 viviendas)

RAWSON

Plaza Barrio Ejército de los Andes

Barrio Valle Grande (50 viviendas)

Barrio La Jarilla (50 viviendas)

Barrio Los Sauces (58 viviendas)

Barrio Medepyn (50 viviendas)

Barrio El Laurel (166 viviendas)

Barrio Complejo Habitacional El Jacarandá (72 viviendas)

ALBARDÓN

Barrio Las Lomitas (50 viviendas)

Barrio Villicum (150 viviendas)

ANGACO

Barrio José Segovia (18 viviendas)

Barrio Nuevo Angaco I y II (20 viviendas)

Barrio Tierras del Norte

Barrio Malvina Nos Une (173 viviendas)

CAPITAL

La Nave

Barrio Entre Cauces (204 viviendas)

Barrio Los Fresnos (100 viviendas)

Barrio Los Molinos (264 viviendas)

CAUCETE

Barrio Rincón del Este

Barrio Los Algarrobos (213 viviendas)

CHIMBAS

Barrio Los Surcos (112 viviendas)

Barrio La Huella

Barrio El Botánico (49 viviendas)

Barrio San Cayetano (72 viviendas)

Barrio Canal Isla Oeste (65 viviendas)

Barrio Las Tres Marías (65 viviendas)

Barrio Casa Activa Sector 1 y 2, de PAMI (32 viviendas)

SANTA LUCÍA

Barrio Puente Rufino (42 viviendas)

Barrio Luz y Fuerza (148 viviendas)

SARMIENTO

Barrio Cochagual (49 viviendas)

Barrio Solar del Sur (193 viviendas)

Barrio Los Berros (69 viviendas)

25 DE MAYO

Barrio Tehuel (175 viviendas)

9 DE JULIO

Barrio Portal del Sur (279 viviendas)

Barrio Majadita (50 viviendas)

Barrio Las Hileras (243 viviendas)

JACHAL

Barrio Los Trigales (83 viviendas)

Barrio Aires del Oeste

CALINGASTA

Barrio Alcaparroza

Barrio El Puerto (50 viviendas)

Barrio Altas Cumbres (30 viviendas)

IGLESIA

Barrio Cuesta del Viento, sector 1 (129 viviendas)

Barrio Municipal (32 viviendas)

Barrio Las Lomas (30 viviendas)

Barrio Puente Verde (50 viviendas)

SAN MARTÍN

Barrio Ara San Juan (60 viviendas)

Barrio portal de San Cayetano (108 viviendas)

Barrio Caravallo (200 viviendas)

ULLUM

Barrio La invernada

VALLE FÉRTIL

Barrio Baldes de Chilca (28 viviendas)

ZONDA

Barrio Villa Esperanza, sector A (160 viviendas)

Barrio Conjunto II, ampliación (25 viviendas)

