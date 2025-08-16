Inician controles de cultivos de semillas en el Valle de Tulum

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, junto con el Instituto Hortícola Semillero Provincial (INSEMI), iniciarán las inspecciones anuales a campo para fiscalizar cultivos de semillas de cebolla, zanahoria y bunching en diferentes departamentos del Valle de Tulum.

image En la campaña 2025, se registraron 304 puntos inscriptos para la producción de semillas, que abarcan una superficie total de 1.006 hectáreas. Estas tareas de fiscalización estarán a cargo del coordinador de fiscalización y limpieza de semilla, ingeniero agrónomo Juan Manuel Marino, junto a su equipo técnico.

Las inspecciones tienen como objetivo garantizar la calidad y trazabilidad de las semillas producidas en la región, fortaleciendo la competitividad del sector y el cumplimiento de las normativas vigentes.

