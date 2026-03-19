Informan los pasos para rectificar datos o corregir errores en el DNI en San Juan

El Ministerio de Gobierno de San Juan informó cuáles son los pasos que deben seguir los ciudadanos para rectificar datos o corregir errores en el Documento Nacional de Identidad. La información fue difundida por la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, organismo que depende de la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.

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Desde la repartición explicaron que existen dos tipos de trámites, según el origen del problema detectado en el documento.

El primero es la solicitud de un nuevo ejemplar por corrección de errores de emisión, que se realiza cuando la equivocación se encuentra exclusivamente en la impresión del plástico del DNI.

El segundo trámite es la rectificación, que corresponde a los casos en los que hubo modificaciones legales previas en la partida de nacimiento (como cambios de nombre, apellido, sexo o fecha de nacimiento) y esos datos deben reflejarse en el nuevo documento.

Cómo sacar turno

Para realizar cualquiera de estos trámites es obligatorio solicitar turno previo. Los ciudadanos pueden hacerlo a través de dos canales habilitados:

WhatsApp, mediante el Asistente Virtual de Ciudadano Digital. Para ello deben agendar el número 264 459-2201 y enviar el mensaje “Turnos_Registro Civil”. Luego el sistema guiará al usuario para elegir el tipo de trámite, la delegación, el día y el horario.

La página web oficial del Registro Civil, utilizando el asistente que aparece en el margen inferior derecho del sitio.

Además, informaron que los usuarios de Ciudadano Digital recibirán un mensaje de texto desde el número oficial 40140 durante la tarde previa al turno asignado. Ese SMS permitirá confirmar o cancelar la asistencia.

Requisitos para realizar el trámite

Una vez obtenido el turno, el trámite se completa de forma presencial en cualquiera de las delegaciones del Registro Civil distribuidas en la provincia.

En el caso de solicitar un nuevo ejemplar por error de emisión, la persona debe presentarse personalmente para la toma de datos biométricos y llevar el DNI que contiene la equivocación.

Para rectificar datos, el interesado deberá concurrir con la partida de nacimiento ya modificada y realizar nuevamente la toma de datos.

En tanto, los menores de 14 años deberán asistir acompañados por su padre, madre o representante legal, quienes también tendrán que presentar su DNI vigente.