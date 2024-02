¿Hay límite para la extrema ola de calor que asola a San Juan? Los detalles

Una ola de calor extrema asola a San Juan desde hace una semana. Todos los días, la temperatura eleva la barra mercurial hasta superar los 40º. Los aires acondicionados no dan abasto y los sanjuaninos buscan sitios donde refrescarse como shoppings, cines y supermercados.

Sin embargo, no hay mal de dure cien años ni cuerpo que lo resista. Hay fecha de finalización de este fenómeno meteorológico: el viernes 9 de febrero. Hasta entonces, habrá que resistir.

El sitio especializado Meteored puso fecha para el fin de las temperaturas superiores a los 40º. Mientras tanto, no hay buenas noticias para los sanjuaninos. El agobio continuará por una semana más. Es algo inédito para la provincia.

El climatólogo Germán Poblete indicó que, “estoy investigando el fenómeno y hasta el momento no advierto una ola de calor tan larga en los registros históricos, pero aún no puedo confirmarlo porque estoy en medio del estudio. De todos modos, sí puedo confirmar que esta ola de calor es anormal, por su longitud no tiene competencia en la historia, debido a que se extiende por todo el país, de Norte a Sur”.

El profesional no pudo indicar cuándo habrá alivio. “Tal vez a mediados de la semana que viene podría aparecer el frente salvador que rompa la tremenda influencia de esta alta presión en altura y tiene al país sumergido en esta ola de calor, pero todavía no puedo asegurarlo", dijo. Aunque el sitio Meteored sí puso la fecha. Todo indica que llegará esa masa de aire frío. Incluso pronosticó una tormenta eléctrica.

Intertanto sólo queda soportar el calor extremo. Este viernes harán 42º y sigue la alerta roja. De hecho, la provincia está en una alerta meteorológica grave.