Hará un stream por 24 horas para ayudar a su padre, quien está internado

Una movida solidaria tomará forma este fin de semana en el mundo del streaming local. El sanjuanino Lucas Vega anunció una transmisión especial de 24 horas con el objetivo de reunir fondos para el tratamiento de su padre, quien permanece internado en terapia intensiva.

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La iniciativa, bautizada “Todos por el Gordo”, comenzará el sábado 21 a las 21 y se extenderá hasta el domingo 22, a través de la plataforma Kick, en la cuenta @elchimberito.

Embed - Lucas Vega on Instagram: "STREAM 24 – TODOS POR EL GORDO Este sábado 21 al domingo 22 a las 21 hs vamos a estar realizando un stream solidario de 24 horas: “ ”. El objetivo es é: clínica, medicamentos, estudios y todo lo que el proceso vaya necesitando. Durante las 24 horas van a participar distintos creadores, artistas, amigos y familia, para hacer un stream dinámico, divertido y lleno de momentos, donde vamos a pasar por todas las emociones: risas, charlas, juegos, música y mucha comunidad. Queremos agradecer no solo a quienes puedan colaborar económicamente, sino también a quienes participen del stream, compartan el posteo, difundan y acompañen. Todo suma muchísimo. : @ Sumate, compartí y ayudanos a llegar a más gente. #sanjuan #stream #argentina" View this post on Instagram

De acuerdo a lo que explicó el propio streamer, el dinero recaudado será destinado a cubrir distintos gastos médicos, entre ellos la internación, medicamentos y estudios, en un contexto que implica una fuerte carga económica para la familia.

Embed - Lucas Vega on Instagram: " STREAM 24HS – TODOS POR EL GORDO Este sábado 21 arrancamos un stream de 24 horas sin parar, para ayudar al Gordo (mi papa) con el fin de cubrir gastos médicos, estudios y tratamiento. Van a pasar creadores, artistas, amigos y familia para hacer un stream dinámico, con contenido, risas y momentos únicos De sábado 21hs a domingo 21hs 24 horas en vivo Todo suma, todo ayuda Alias: TODOSPORLUCAS06 Si no podés donar, compartí. Si podés estar, acompañá. Desde ya muchas gracias a todos: los que preguntaron, los que se acercaron, los que siguen escribiendo, los que comparten… infinitas gracias View this post on Instagram

El evento tendrá un formato dinámico: a lo largo de la transmisión se sumarán creadores de contenido, artistas, amigos y allegados, quienes participarán en juegos, charlas y propuestas de entretenimiento para sostener la actividad durante toda la jornada.

Además del aporte económico, Vega hizo hincapié en la importancia de la difusión para amplificar el alcance de la campaña solidaria. En ese sentido, convocó a la comunidad a acompañar la transmisión, compartirla y colaborar de la forma que sea posible.