Gremios docentes universitarios se preparan para el veto presidencial y no descartan un plan de lucha agresivo

Durante la noche del domingo 15 de septiembre, durante la presentación del Presupuesto 2025, Javier Milei dejó en claro que, así como sucedió con la reforma jubilatoria, proyecto que, pese a convertirse en ley no prosperó, se aplicará el veto presidencial en aquellas leyes aprobadas que “pongan en riesgo las finanzas del Estado”. Ante esto, es una realidad que la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Senado no prosperará y desde los gremios docentes universitarios analizan las acciones a seguir en un plan de lucha que lleva meses.

La intención de la movilización es lograr que no se apruebe en el Congreso el veto que, si bien aún no se publica, es prácticamente una realidad. Para Barcelona, el veto a la reforma jubilatoria tuvo un costo político alto. Es precisamente allí donde están radicadas las esperanzas para que el financiamiento no quede en el camino.

Mientras se aguardan los pasos administrativos que debe tener el veto presidencial, como su publicación en el Boletín Oficial y el tratamiento en el Congreso, las organizaciones que nuclean a los gremios docentes universitarios en todo el país, las federaciones universitarias entre otras entidades mantendrán encuentros desde hoy para definir las acciones que formarán parte del plan de lucha, donde el paro de actividades está más que presente como alternativa.

Al respecto, Barcelona comentó que el ánimo entre los afiliados no es el mejor. “Hay afiliados que plantean medidas contundentes, como interrumpir el ciclo lectivo o hacer paros de semanas, pero eso dicen en el marco de la bronca y la impotencia. Tenemos que hacer la consulta y ver qué sucede porque es una lucha larga que no culminará este año”.

Se estima que entre el viernes y el martes de la próxima semana habrá un panorama más claro en torno a las medidas de fuerza que podrían impactar de manera directa en el dictado de clases de la UNSJ en San Juan. Mientras tanto se espera que el veto se vuelva una realidad para realizar el contraataque gremial.