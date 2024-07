Gran parte de los sanjuaninos no planea viajar para las vacaciones de invierno

De acuerdo a una encuesta realidad por Tiempo de San Juan, el 49,2% de los lectores indicaron que no tienen planeado realizar ningún tipo de viaje durante las vacaciones de invierno. De ese porcentaje, la mayoría, el 30,9% de los lectores indicó que no lo hace por una cuestión económica; mientras que el 18,3% detalló que no cuenta con vacaciones de invierno, por lo que no es viable tomarse unos días para viajar.