Fallas Valencianas: Hugo Soliveres, un presidente oscilando entre el orgullo, la ansiedad y el futuro

“Mis abuelos y mi padre son de allá. Mi padre es nacido en Alcoy y se vino con mis abuelos cuando él era muy chico. Mi abuelo puede ser considerado como uno de los fundadores del Centro Valenciano y desde siempre tuvimos vínculo con el club. Se puede decir que toda mi familia se ha criado ahí”, comentó Soliveres.

image.png Hugo, dentro de uno de los salones que tiene el club apostado en Gral. Acha y República del Líbano.

En cuanto a lo que representa estar ahora al frente de tan histórica y querida institución, Hugo apuntó: “Fuera de Valencia, la comunidad valenciana y el Centro Valenciano son los más grandes del mundo. Es algo por lo que estamos muy orgullosos y obviamente llevar las riendas de la institución conlleva una enorme responsabilidad”.

“Yo llevo más de 11 años formando parte de distintas comisiones directivas. Mi padre formaba parte y cuando él fallece me piden desde el club que tome su lugar. El principio no lo veía del todo claro, pero finalmente me terminaron convenciendo. Empecé desde los cargos más bajos y después fui bastantes años tesorero. En las últimas elecciones me eligieron presidente, cargo que acepté con mucho orgullo y siempre muy acompañado por el resto de la comisión directiva ”, comentó Hugo, quien el año próximo viajará por primera vez a Valencia -junto con la fallera entrante Guadalupe Moya- para disfrutar de las Fallas en su lugar de origen.

El sábado se volverán a celebrar las Fallas tras un 2024 de ausencia por la situación económica y serán las primeras bajo su presidencia. Por más que no quiera, la ansiedad se ha vuelto inevitable: “La verdad que demandan muchísimo trabajo, estoy muy nervioso. Pero estamos poniéndole todo para que todo salga espectacular”.

Por si alguien no termina de entender qué encierra la celebración de las Fallas Valencianas, el presidente che explicó: “Es una fiesta típica de Valencia. Nosotros la intentamos recrear de la mejor manera dentro de nuestras posibilidades, pero allá obviamente es una escala muchísimo más grande. Van a encontrar shows musicales, de baile. También el que venga podrá saborear comidas típicas y presenciar la quema del ninot, que es muy importante para nosotros. En esta edición el ninot va a hacer alusión a lo que pasó en Valencia con el tema de la DANA. que lamentablemente también nos toca a nosotros de cerca por lo que ha pasado en Bahía Blanca ”.

Sacando un poco la mirada de Las Fallas y buscando en el horizonte las metas que buscan concretar en el club ubicado en Gral. Acha y República del Líbano, Hugo afirmó: “Tenemos en mente hacer un nuevo salón y reacomodar un espacio que ahora mismo no se usa mucho. Queremos darle un poco más de vida al club para que se puedan integrar más los niños. Claro que también seguiremos potenciando las actividades que ya tenemos, como son hockey sobre patines, fútbol, patinaje artístico, la academia de danza, gimnasia rítmica y últimamente sumamos taekwondo”.