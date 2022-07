"Estafa" con camperas: investigan si es una fábrica clandestina

Según informó el subsecretario de Trabajo de San Juan, Jorge Oribe, tras conocerse el caso, procedieron a hacer una inspección en la firma y estaba presente personal del taller. "Se han recibido denuncias por parte de esta firma. Inmediatamente que tomamos conocimiento se hizo una inspección, se hizo un interrogatorio al personal de la planta y hay personal que manifestó no estar registrado, tampoco acreditó esto la patronal, lo que determinó el inicio de un sumario para determinar si los trabajadores están o no registrados como corresponde y las sanciones que corresponderían" , aseguró en declaraciones a Radio Sarmiento.

Según la revisión preliminar, la firma no está registrada como empleadora en la Subsecretaría de Trabajo. Esto generó un acta de infracción donde la parte denunciada puede defenderse, por eso se les dio 3 días para que presenten la documentación de constitución de la empresa y registración de los trabajadores. Esto último, porque de los cuatro trabajadores presentes, dos dijeron ser no registrados y los dos restantes se declararon hijos del dueño.

Esta inspección se dio este lunes, en el marco de los controles habituales que lleva la Subsecretaría de Trabajo local, en lo que refiere a la parte laboral de condiciones de trabajo y salarios, a la par de cumplimiento de normas de higiene y seguridad. Respecto de esto último, hay denuncias públicas de que los empleados no contaban con elementos básicos para trabajar como guantes para no quemarse.

Oribe dijo que se busca también determinar si la empresa cumple con las condiciones de riesgo de trabajo. Según explicó el funcionario, si no hay personal registrado y no esté registrada como empleadora es posible que no tenga ART contratada y que no cumpla con los requisitos mínimos para llevar adelante un comercio de estas características.

El Subsecretario de Trabajo añadió que se intentará que siga trabajando por el bien de los trabajadores, pero cumpliendo las normas laborales básicas

Por otro lado, este lunes la mamá de uno de los chicos, Martha Soria, habló en la misma emisora y explicó que ya pusieron la denuncia en Defensa al Consumidor y que luego los amenazaron a los chicos con no entregarles las camperas si no dan marcha atrás con los reclamos.