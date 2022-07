Alumnos de una escuela sanjuanina denuncian haber sido estafados con sus camperas de egresados

Los alumnos de la escuela Provincia de Tucumán, ubicada en Rivadavia, están pasando un drama porque la empresa que contrataron para hacerles sus camperas de egresados aún no se las entrega.

Cada año, las presentaciones de camperas del último año son en abril y marzo, sin embargo, los chicos de esta escuela, todavía están esperando y no habría ninguna explicación por la demora.

Martha Soria, madre de uno de los estudiantes, habló en Radio Sarmiento y explicó que ya pusieron la denuncia en Defensa al Consumidor pero que ahora amenazan a los chicos con no entregarles las camperas si no dan marcha atrás con los reclamos.

"Ellos siempre hablaron con los chicos. El trato se hace siempre con los chicos y arman un grupo de WhatsApp donde no están todos los padres", remarcó Soria.

Según la mujer, la primera desprolijidad estuvo en no incluir a los padres en ese grupo donde se decidieron precios, plazos de entrega y firma de contratos.

"Después cuando nosotros preguntamos nos dicen 'no tenesmo la culpa de que no estén en el grupo de WhatsApp'. Me parece una falta de responsabilidad de la empresa porque ellos tienen que tratar con los padres", aseguró la mujer.

Después de varias idas y vueltas, un grupo de padres decidió radicar la denuncia en Defensa al Consumidor y otros hicieron pública la situación en redes sociales. Ahora, según Soria, reciben amenazas de la empresa. "Nos han dicho que si no sacamos lo que pusimos en Facebook no nos van a entregar nada", aseguró.

Las camperas tuvieron un costo de unos 18 mil pesos pero los padres sostienen que cada vez que van a la empresa "cambian las reglas".

"Cada vez que íbamos nos decían que las cosas habían cambiado. Nos molestamos les dijimos que por qué no nos habían avisado. Yo fui a firmar el día que se midieron y ahí me entero que a una nena la hicieron firmar aunque estaba el papá ahí", relató Martha.

La empresa se habría comprometido a entregar las camperas en agosto, el mismo mes en que fueron citados por Defensa al Consumidor para una audiencia. De momento, serían unos 13 estudiantes los que hicieron trato y aún esperan que les entreguen la campera.

"Ahora nos dicen que para entregarnos tienen que estar todos, tienen que firmar todos", concluyó muy preocupada la mujer.