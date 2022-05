Energía y puro ritmo, el auge de la aeróbica deportiva en San Juan

La aeróbica deportiva es una rama de la gimnasia que mezcla una amplia serie de elementos que debe ejecutar la persona a la hora de llevar a cabo una rutina. Movimientos de alta intensidad, dinamismo, mucha energía, acrobacias y disciplina son algunos de los elementos que combina esta actividad que desde hace dos años ha ido pisando fuerte en la provincia. Con el objetivo en los Nacionales, algunas pequeñas sanjuaninas no solo se preparan para competir, sino para dejar a San Juan en lo más alto, demostrando que la aeróbica deportiva juega un papel importante en el mundo deportivo local.

WhatsApp Image 2022-05-27 at 12.16.40 PM.jpeg

“Desde el 2016 somos un grupo muy reducido, estábamos solas prácticamente, hasta el 2019 y 2020, en plena pandemia, cuando se largaron una serie de instructorados y comenzó a despertar el interés”, comenta Patricia. Hoy San Juan cuenta con seis clubes federados de aeróbica deportiva, distribuidos en distintos departamentos, como son Sarmiento, Albardón, Rawson, Caucete, Chimbas y Capital. “Definitivamente es una disciplina en auge, ya que se ha sumado últimamente mucha gente que no conocía que existía o que se practicaba en la provincia. Ahora, al tener más chicos federados hay otro compromiso también. Al entrar en un sistema federativo hay un poco más de apoyo, y es lo que estábamos buscando”.

WhatsApp Image 2022-05-27 at 12.16.40 PM (1).jpeg

Entre los compromisos asumidos se encuentra la intención de seguir expandiendo la disciplina en toda la provincia. Incluso se están dictando instructorados en Valle Fértil e Iglesia para poder contar con clubes en aquellos departamentos, además de participar como provincia en la puja para quedarse con el Torneo Federal de Aeróbica Deportiva durante el 2023.

WhatsApp Image 2022-05-27 at 12.16.40 PM (3).jpeg

La aeróbica no tiene una edad de inicio ni requiere de una condición física en particular para poder realizarla. Patricia destaca que hay distintos niveles donde se va avanzando en el grado de dificultad, por lo que es una actividad que puede realizar cualquier persona. “Nos comparan mucho con la aeróbica artística, pero la diferencia es que nosotras no trabajamos con elementos; además se respeta la idea de una coreografía dinámica y carismática”, resalta la profe.

WhatsApp Image 2022-05-27 at 12.16.40 PM (5).jpeg

Con la mira puesta en los primeros días de julio, cuando viajen desde San Juan a Misiones para competir y alcanzar los puntos suficientes para ascender de categoría, Patricia y las integrantes de Deporarte entienden que lo fundamental, como en cualquier otro deporte, no es la competencia, sino el hecho de poder mantenerse en movimiento, disfrutando con sus pares, haciendo algo que les gusta. Y por la mirada y la energía de las pequeñas, definitivamente disfrutan cada movimiento que ejecutan durante sus rutinas.